Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 11 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Луна должна принести вам вдохновение, но случиться это может в самый неудобный момент. К этому стоит быть готовым.
Телец
Семейство и друзья хотели бы провести сегодня с вами побольше времени. Не отказывайте им во внимании.
Близнецы
Сегодня вам, возможно, придется уступить чьей-то настойчивости. Конечно, можно и посопротивляться, но в этом не будет особого смысла, ибо рано или поздно вы все равно согласитесь и ваше нынешнее упрямство просто приведет к потере времени.
Рак
Покуда вы будете оставаться в рамках благоразумия, все будет идти как по маслу. Однако, как только вы, решив, что теперь море - по колено, а горы - по плечо, вздумаете пойти на риск, Фортуна моментально от вас отвернется.
Лев
Возможно вы просто не понимаете, что происходит, потому и действия ваши не имеют большого успеха. Протрите глаза, прочистите уши - вдруг поможет, и вы, наконец, сможете адекватно воспринять ситуацию..
Дева
Сегодня у вас может появиться навязчивая идея, которая не даст вам покоя, пока вы не воплотите ее в жизнь, либо не убедитесь в полной ее несостоятельности. Общаться с вами будет непросто.
Весы
Сегодня вы будете крайне обидчивы, причем совершенно не по делу. Постарайтесь либо избежать общения с окружающими вовсе, либо относиться к их словам попроще.
Скорпион
Не разбрасывайтесь деньгами и энергией, сегодня и тому, и другому найдется верное применение. Постарайтесь не затевать ничего, что вы не смогли бы довести до конца сегодня же.
Стрелец
Вас захлестнула мерзкая липкая волна аглицкого сплина (русской хандры). Побудьте на людях, получите радость от общения с ближними. Сегодня возможно даже начало очередного романа.
Козерог
Не будьте букой. Приветливая улыбка далеко не всегда придает лицу идиотское выражение. Хотя, это конечно от лица зависит...
Водолей
Не стоит оставлять все как есть. Вам срочно надо что-то изменить, иначе вы заскучаете, а это нехорошо. Правда, меняя, следует все-таки придерживаться каких-то разумных рамок.
Рыбы
Каждая минута, уходящая в небытие, уникальна. Не тратьте их понапрасну, особенно сегодня, когда они еще и будут отличаться удивительной урожайностью на счастливые случаи.