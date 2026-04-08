Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 8 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам, возможно, лучше будет отстраниться от происходящего и ограничиться ролью наблюдателя. Это заодно даст вам возможность увидеть, кто именно вставляет вам палки в колеса.
Телец
Сегодня вас может буквально утопить в слезах человек, рожденный под водным знаком. Так что знакомых Раков, Рыб и Скорпионов лучше обходить стороной.
Близнецы
Срочно прислушайтесь к требованиям собственного организма, его не стоит обижать перманентным невниманием. Сегодня он может и отомстить.
Рак
Возможно, вам сегодня придется взяться за новое дело, так и не закончив старое. Постарайтесь, чтобы это не нанесло ущерба вашим коллегам.
Лев
Сегодня, взяв на вооружение некую идею, не оставляйте ее ни на минуту. Она слишком хороша, чтобы сротозейничать и позволить реализовать ее кому-то другому.
Дева
Сегодня темп жизни может резко замедлиться. То ли температура воздуха резко упадет, то ли не выспитесь.
Весы
Сегодня вам придется столкнуться с проблемой постоянного наличия зрителя. Трудно, конечно, жить под чьим-то бдительным оком. Если у вас нет возможности его прикрыть, покажите ему такое, чтобы оно расхотело за вами наблюдать добровольно.
Скорпион
Сегодняшний день может оказаться пограничным. Внимательнее присматривайтесь к событиям, по крайней мере одно из них с большой степенью вероятности резко изменит течение вашей жизни. Правда, ненадолго.
Стрелец
Вы получили свежую информацию и собираетесь действовать сообразно ей. Подождите. Она либо неполна, либо ложна.
Козерог
Сегодня окружающие будут удивительно милы и дружелюбны. Ответьте им взаимностью, и день можно будет считать прожитым не зря.
Водолей
Сегодня у вас появится возможность заключить очень выгодную для вас сделку. Самой характерной ее чертой должна быть простота. Если вам предложат что-то сложное, не соглашайтесь, это не то.
Рыбы
Ваши планы на сегодняшний день могут поколебаться под давлением внешних сил. Придется побороться, если вы все-таки хотите претворить их в жизнь.