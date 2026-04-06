Сериалы "на минутку": микродрамы - новый тренд, который захватывает мир

Попытки развить подобный формат на Западе предпринимались и раньше. В 2020 году платформа Quibi вложила почти 2 миллиарда долларов в короткие сериалы с известными актерами, но проект провалился. Однако сама идея не исчезла — она перешла в мобильные приложения и соцсети, где получила вторую жизнь. Сегодня микродрамы активно развиваются и в Европе. Их популярность объясняется изменением привычек зрителей: аудитория, привыкшая к коротким видео в соцсетях, хочет получать такие же быстрые и эмоциональные истории, но уже в формате сериалов.