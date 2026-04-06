Бабушкины хобби снова в моде! Молодежь все чаще бросает телефоны ради... вязания
Молодежь массово отказывается от телефонов и возвращается к вязанию, шитью и растениям. Новый тренд неожиданно меняет привычки и помогает справляться со стрессом лучше соцсетей.
Вязание, шитье, уход за растениями и их посадка, различные виды рукоделия и другие занятия, которые традиционно считаются хобби пожилых людей, становятся все более популярными среди молодежи.
Способ расслабиться
Многие согласятся, что в повседневной жизни различные факторы вызывают стресс — школа, работа, отношения, ситуация в мире и стране, даже социальные сети. Люди ищут способ почувствовать облегчение, расслабиться и сосредоточиться на чем-то спокойном. Поэтому «бабушкины хобби» привлекли внимание. Вязание или шитье могут быть отличным способом передохнуть, снять напряжение и одновременно создать что-то уникальное и полезное.
Профессор психологии Университета Мэдисона Джеймс Куртц отмечает, что многие из этих занятий действительно помогают снизить тревожность и стресс, а также приносят удовлетворение, поскольку требуют концентрации и могут быть сложными. Он также подчеркивает, что это отличный способ провести время.
Сделано своими руками
В современном мире, где многие вещи создаются конвейером и искусственным интеллектом, все больше ценятся предметы ручной работы. Искусственный интеллект обеспечивает скорость и эффективность, но, по мнению некоторых, не способен создавать по-настоящему аутентичный контент. Люди же хотят уникальные, качественные и продуманные вещи. Вязание, шитье и вышивка помогают создавать нечто личное и осмысленное.
Улучшают когнитивные функции
Согласно данным журнала National Geographic, вязание является эффективной тренировкой для мозга: оно укрепляет нейронные связи и улучшает когнитивные функции, поскольку требует планирования, последовательности действий и решения задач. Такие занятия могут поддерживать долгосрочное здоровье мозга, задействовать память и моторные навыки, а также помогать регулировать стресс.
В целом «бабушкины хобби» позволяют наслаждаться жизнью, успокаиваться, уделять внимание деталям и даже улучшать когнитивные способности.