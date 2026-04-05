Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 5 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы будете настолько чем-то увлечены, что окажетесь совершенно невыносимым собеседником. Вас просто невозможно будет прервать. Остановитесь сами, пока этого не сделал кто-то другой.
Телец
Сегодня вам будет довольно трудно найти выход для своей энергии. Просто ее будет очень много, и утилизировать всю не удастся.
Близнецы
Сегодня вам будут необходимы возвышенные эмоции, глубокие и с легким оттенком печали. Достичь таковых поможет прием внутрь большого количества классической музыки и литературы.
Рак
Нечто, что кажется вам препятствием, возможно послано небом в целях облегчения вашей участи. Спрашивается, что бы это могло быть?
Лев
В своей бешеной погоне за успехом постарайтесь не забывать о тех, кого любите вы и кто любит вас. Уделите им сегодня хоть немного времени, они же могут зачахнуть без внимания.
Дева
Сегодняшний день принесет вам массу сил и энергии, однако переизбыток оной может доставить немало неприятностей. Ища выход, она может завлечь вас не в ту сторону, в какую хотелось бы. Будьте благоразумны.
Весы
Сегодня вам потребуется вся твердость, на которую вы только способны. В окружающем вас хаосе вы - единственный человек, который может привести все в относительный порядок, и расслабляться сейчас явно не время.
Скорпион
Вы, безусловно, - венец творения, уникальный во всех отношениях. Сим стоит гордиться, однако не надо забывать, что почти каждый из оставшихся представителей человечества склонен думать так же. И они тоже имеют на это право. Сегодня вам придется искать компромисс между своими амбициями и повседневными обязанностями.
Стрелец
Сегодня вам будет крайне трудно взяться, наконец, за исполнение собственных обязанностей. Что-то все время будет вас отвлекать. Постарайтесь, все-таки не особенно расслабляться.
Козерог
Сегодня у вас еще будет время взять обратно нечаянно вылетевшие слова. Подумайте хорошенько, не обидели ли вы кого за последнее время, и, если вспомните, не тяните с извинениями. Потом восстановить добрые отношения будет куда сложнее.
Водолей
Сегодня вы можете стать жертвой апатии, возможно надолго. Лучший способ борьбы с ней - профилактика. Не давайте себе отдыха, и, возможно, она не сможет к вам подобраться.
Рыбы
Вы склонны требовать от жизни( и от себя заодно) слишком много. Не стоит так расходовать себя, удовольствие от жизни вполне можно растянуть.