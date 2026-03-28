Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 28 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня на горизонте могут появиться тучи, однако до вас они дойти не должны, ограничатся лишь тем, что слегка потреплют нервы и удалятся.
Телец
Сегодня вы склонны будете биться головой в незапертые двери. Прежде чем впадать в панику, проверьте, в какую сторону они открываются.
Близнецы
Сегодняшний день может стать одним из решающих в вашей жизни. Не упустите свой шанс, буде таковой представится, дабы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Рак
Сегодня вы будете подобны маленькой лодке, затерянной в необъятном океане, слава богу, хоть не бурном. Возможно, вы не слишком адекватно будете воспринимать окружающую действительность.
Лев
Ваше мнение сегодня не будет последней инстанцией. Если вы желаете, чтобы прислушались именно к нему, повремените с его обнародованием.
Дева
Сегодня для вас может начаться что-то очень интересное и перспективное. Однако начало может показаться вам слишком формальным и скучным. Не отказывайтесь от предоставляемой вам возможности только на этом основании.
Весы
Будьте внимательны на работе, иначе придется вам топором вырубать то, что написано пером. А орудование столь тяжелыми инструментами может нанести серьезный урон сложившемуся хрупкому равновесию.
Скорпион
Поспешные действия ведут к запоздавшим сожалениям. Умерьте ваше нетерпение, и действуйте пошагово.
Стрелец
Тот факт, что вы что-то увидели первым, еще не оправдывает ваших притязаний на оный предмет. Тем паче, что у него (у предмета) может быть свое мнение по этому поводу.
Козерог
Остановитесь, прежде чем пересекать некую черту сегодня. Вы, возможно, слишком вольно распоряжаетесь тем, что имеете, как бы не пришлось об этом пожалеть.
Водолей
Сегодня вы сможете оказать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. При известной сообразительности, вы сможете с успехом этим воспользоваться.
Рыбы
Сегодня вам, возможно, будет трудно удержаться от резких изменений курса. А напрасно, менять пока ничего не следует.