Астролог назвал 6 самых значимых дат в 2026 году: "Вы, скорее всего, будете помнить их всю жизнь"
Хотя с начала года прошло всего несколько месяцев, мы уже пережили ряд серьезных астрологических изменений. Но, по словам профессионального астролога, на этом все не заканчивается — впереди еще шесть особенно важных дат 2026 года.
По словам Эвана Натаниэля Грима, впереди нас ждут события, которые «вы, вероятно, будете помнить всю оставшуюся жизнь», поскольку они способны существенно повлиять на ее ход, пишет YourTango.
1. 17 апреля
Первая значимая дата — 17 апреля, когда произойдет новолуние в Овне в соединении с Хироном, объяснил Грим. При этом Марс — управитель этого новолуния — будет находиться в своем знаке Овна и в соединении с Сатурном.
Марс часто называют планетой войны, и такая мощная энергия, по словам астролога, может указывать на крупные мировые события или активизацию военных структур.
На личном уровне это проявится как прилив энергии: вы почувствуете больше решимости, чем обычно, и будете готовы противостоять людям, которые ведут себя агрессивно или давят на вас.
2. 23 апреля
Еще одна важная дата — 23 апреля, когда Венера в последний раз соединится с Ураном в Тельце перед тем, как Уран перейдет в Близнецы на семь лет.
Эта энергия может «потрясти» даже стабильные отношения, предупреждает астролог. Однако это не обязательно плохо — возможны обновление чувств и возвращение новизны в отношениях.
3. 9 июня
9 июня станет особенно благоприятным и запоминающимся днем: Юпитер (планета удачи) соединится с Венерой (планетой любви и денег) в Раке. Это принесет позитивные изменения в сферу дома и семьи. Если вы хотели наладить отношения с близкими, это подходящий момент.
4. 4 июля
Это день соединения Марса и Урана в Близнецах. По словам астролога, такая комбинация создает нестабильную и даже хаотичную энергию. На личном уровне это может проявляться как импульсивность, бунтарство и стремление к резким переменам.
5. 12 августа
12 августа произойдет полное солнечное затмение во Льве — важное событие для всех. Считается, что в этот период запускаются долгосрочные изменения: люди становятся увереннее в себе и легче находят общий язык с окружающими.
Это поможет сгладить личные конфликты — как в семье, так и на работе — и постепенно вернуть ощущение радости и стабильности.
6. Середина октября
Последний значимый период — не конкретная дата, а середина октября. В это время ретроградная Венера образует напряженный аспект с Плутоном, что, по словам Грима, может вызвать «тектонические сдвиги в экономике».
Астролог предупреждает, что именно в этот период возможны резкие изменения на рынке труда, в том числе рост безработицы, в том числе из-за влияния искусственного интеллекта.