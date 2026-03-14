Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 14 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день пройдет под знаком согласия и взаимной лояльности. Это, конечно, здорово, однако будьте бдительны, как бы не додоговориться себе в убыток.
Телец
Сегодня все вами сказанное будет иметь весьма далеко идущие последствия. Относитесь к своим словам серьезнее.
Близнецы
Сегодня постарайтесь отнестись к себе любимому по возможности более бережно. Никто кроме вас о вашем здоровье позаботиться не может, а невнимательное к нему отношение может дорого стоить.
Рак
Сегодня вам, возможно, придется от чего-то отказаться и откуда-то уйти. Расставание будет не слишком легким, но оно необходимо. Найдите в себе силы не показать своего огорчения по этому поводу.
Лев
Проблема, которую вы уже давно считали решенной, внезапно предстанет пред вами во всей красе. Придется поднапрячься.
Дева
Посвятите этот день очистке от хлама. Его вполне достаточно, как материального, так и духовного. Разбитые чувства, давнишние переживания - все это пора выкинуть из головы. А заодно и в доме прибраться.
Весы
Вы сегодня будете бесконечно альтруистичны, что, безусловно, неплохо. Однако ради собственного душевного равновесия вам стоит избегать людей, которые чрезмерно охотно пользуются плодами вашего альтруизма. Ресурсы-то ваши ограничены.
Скорпион
Сегодня вам стоит позволить себе немного разнообразия. И вообще, всякая перемена будет только к лучшему, вне зависимости от того вы ли ее затеяли, или она случилась без вашего участия.
Стрелец
Сегодня на вас обрушится такое количество информации, что переварить ее вы будете просто не в состоянии. Откладывать же этот процесс на потом неразумно, ситуация только усугубится. Вам необходима чья-то помощь.
Козерог
Сегодня вы будете чувствовать себя потерянным, но не расстраивайтесь - вы не единственный, кто движется подобно обезглавленному цыпленку. Если же вам удастся сделать что-либо толковое, можете собой гордиться.
Водолей
Сегодня вы станете свидетелем тихого помешательства, которое охватит всех без исключения. Не пытайтесь образумить людей, лучше постарайтесь не выделяться, зачем беспокоить сумасшедших?
Рыбы
Сегодня вы можете нечаянно приобрести репутацию большого специалиста по вопросу, в котором не слишком-то хорошо разбираетесь. Можно даже немного подзаработать, раздавая советы. Хорошие, разумеется.