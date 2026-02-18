К концу февраля 2026 года у пяти знаков зодиака наконец все встанет на свои места

По мере очищения этой энергии Венера и Меркурий войдут в ваш знак во время вашего зодиакального сезона. Это один из самых судьбоносных периодов для отношений. Возможно, вы встретите человека, который покажется предназначенным судьбой, поэтому важно быть открытыми новым возможностям. А для тех, кто уже состоит в отношениях, ситуация также улучшится: к 22 февраля любые трудности практически сойдут на нет.