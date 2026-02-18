К концу февраля 2026 года у пяти знаков зодиака наконец все встанет на свои места
После того как одни из самых значимых астрологических сдвигов 2026 года уже произошли, к концу февраля всё наконец начинает складываться для пяти знаков зодиака.
В феврале официально завершается множество циклов, которые годами присутствовали в жизни, что значительно улучшит ситуацию для этих знаков, поскольку все части мозаики начинают соединяться. Будь то сфера отношений или финансы — каждый из перечисленных ниже знаков ощутит серьёзные позитивные изменения.
Это может казаться немного пугающим, но лучше быть готовыми. В феврале именно эти пять знаков постепенно станут главными героями!
1. Водолей
Водолей, благодаря мощной энергии, освещающей сейчас ваш знак, к концу февраля 2026 года всё наконец наладится в сфере отношений. Месяц начался с того, что Венера — планета любви и красоты — находилась в вашем знаке, придав импульс для привлечения финансового успеха, улучшения отношений и общей позитивной атмосферы в жизни.
До конца февраля вы начнёте двигаться вперёд в отношениях и в том, как распоряжаетесь деньгами, с гораздо большей ясностью и осознанностью того, чего действительно хотите. После солнечного затмения 17 февраля ожидается внутреннее прозрение: появится лучшее понимание себя, а жизненное предназначение станет согласовываться с выбранным направлением.
2. Рыбы
Рыбы, февраль 2026 года — один из лучших месяцев для вас, поскольку всё начинает становиться на свои места. До конца месяца Нептун и Сатурн покинут ваш знак, полностью меняя энергетику — тяжёлые уроки, с которыми вы сталкивались, наконец завершатся.
По мере очищения этой энергии Венера и Меркурий войдут в ваш знак во время вашего зодиакального сезона. Это один из самых судьбоносных периодов для отношений. Возможно, вы встретите человека, который покажется предназначенным судьбой, поэтому важно быть открытыми новым возможностям. А для тех, кто уже состоит в отношениях, ситуация также улучшится: к 22 февраля любые трудности практически сойдут на нет.
3. Весы
Начало года могло быть непростым для Весов. Управляющая планета некоторое время находилась под влиянием Солнца, что ослабляло природную энергию и внутренний свет. Однако к концу февраля всё начинает складываться благодаря мощному соединению Сатурна и Нептуна, которое активирует седьмой дом — дом отношений.
Это самый значительный транзит в сфере отношений за долгое время. Он может принести связь, которая ощущается почти неземной, судьбоносной и полностью соответствующей вашим желаниям.
Кроме того, затмение в доме удачи в этом месяце принесёт вдохновение и творческий подъём, поэтому сейчас благоприятное время для начала новых проектов.
4. Близнецы
В последнее время Близнецы могли испытывать разочарование в работе или карьерном направлении. К счастью, к концу февраля 2026 года всё начинает меняться, и жизнь постепенно налаживается. В этом месяце вы наконец получите заслуженное признание.
Больше никаких блокировок, задержек, путаницы и неопределённости. Сейчас события начинают развиваться в вашу пользу, поскольку Сатурн вошёл в новый знак. После периода застоя станет очевидно, что всё, за что вы возьмётесь в феврале, принесёт ощутимые результаты.
5. Овен
Овен, 20 февраля Сатурн и Нептун соединятся в вашем знаке на нулевом градусе, что способно кардинально изменить вашу жизнь к лучшему. Может возникнуть ощущение, будто вы выходите из долгого сна и начинаете видеть всё предельно ясно. Наступает момент сосредоточиться и избавиться от людей или обстоятельств, которые вас сдерживали. В этом месяце вы находите реальные способы воплотить в жизнь самые смелые мечты.
Будет ощущение, что вы буквально перестраиваете свою жизнь с нуля, одновременно формируя новые структуры и цели, которые приносят пользу не только вам, но и окружающим. Успех придёт через расширение круга общения, новые знакомства и активное взаимодействие с людьми. Если вы надеялись на более насыщенный социальный период — он наступил. Всё, о чём вы мечтали, может стать реальностью, если вы проявите инициативу и заявите о себе.