4 знака зодиака вступают в судьбоносную новую главу в солнечное затмение в Водолее
Добро пожаловать в первый сезон затмений 2026 года — и в совершенно новую серию затмений, которая принесёт резкие повороты, связанные с самостоятельностью, дружескими связями, коллективной деятельностью и планами на будущее. Новолуние и солнечное затмение в Водолее произошло во вторник, 17 февраля, и может ощущаться как электрический импульс, задающий неизведанный путь, по которому вы будете двигаться в течение следующих двух лет.
Солнечное затмение происходит, когда Солнце и Луна соединяются рядом с Северным и Южным узлами, связанными с темой судьбы. Поскольку солнечные затмения совпадают с новолунием, они обычно открывают возможности для воплощения самых амбициозных желаний и планов. Однако во время мощного затмения, особенно первого в новой серии (как нынешнее «огненное кольцо»), лучше занять выжидательную позицию и позволить событиям развиваться естественно — эта история будет разворачиваться на протяжении шести лунных циклов вплоть до начала 2028 года, пишет Parade.
Духовное значение февральского солнечного затмения
Это первое затмение в серии на оси Водолей–Лев, которая продлится до января 2028 года. Чтобы понять, как оно повлияет на вас, вспомните период 2017–2019 годов — тогда затмения проходили на той же оси.
Солнечное затмение в Водолее побуждает к более тесному взаимодействию, сотрудничеству, гуманитарной деятельности и командной работе. Возможны новые форматы партнёрства или изменения в существующих рабочих отношениях.
Вы можете столкнуться с вызовами и возможностями, связанными с социальной жизнью, дружбой и внедрением инноваций в повседневность. Энергия Водолея напоминает: важно и опираться на других, и принимать собственную уникальность. Баланс между коллективным и индивидуальным станет ключевой темой этого периода.
Стоит также учитывать, что затмение образует напряжённый аспект с Ураном — планетой революций и внезапных перемен. Это может спровоцировать неожиданные события или импульсивные решения. Лучшее, что можно сделать, — оставаться верными своим истинным желаниям.
Какие 4 знака вступают в новую судьбоносную главу?
Хотя влияние почувствуют все, сильнее всего его ощутят Телец, Лев, Скорпион и Водолей.
Телец: трансформация профессионального пути
Затмение активирует ваш десятый дом карьеры. Возможны резкие изменения в профессиональной сфере: повышение, прибавка к зарплате или переход к новому направлению. Если вы давно чувствовали, что текущая работа не соответствует вашим долгосрочным целям, перемены помогут выйти на новый уровень. Полезно будет попробовать нестандартный подход к работе.
Лев: партнёрства поддерживают вашу идентичность
Затмение активирует ваш седьмой дом партнёрств. Вы укрепите отношения с теми, кто разделяет ваши ценности и видение будущего, и дистанцируетесь от тех, кто больше не соответствует вашему пути. Отпускать старое может быть трудно, но это создаёт пространство для большего удовлетворения и радости.
Скорпион: укрепление чувства безопасности
Затмение затрагивает ваш четвёртый дом семьи и внутреннего мира. В центре внимания окажутся дом, эмоциональное благополучие и отношения с близкими. Возможны перемены в партнёрстве, которые повлияют на решение о переезде или укреплении семейных связей. Это время может принести эмоциональный прорыв и ощущение большей стабильности.
Водолей: новая версия себя
Поскольку затмение происходит в вашем знаке и первом доме личности, начинается важный этап переосмысления себя. Возможны новые отношения или запуск проекта, о котором вы давно думали. Ключ к успеху — открытость к самопознанию и честный взгляд на собственный путь. Пересмотрите долгосрочные цели и используйте таланты, которые раньше откладывали, — вдохновение может быть сильнее, чем когда-либо за последние годы.