4 знака зодиака вступают в судьбоносную новую главу в солнечное затмение в Водолее

Солнечное затмение происходит, когда Солнце и Луна соединяются рядом с Северным и Южным узлами, связанными с темой судьбы. Поскольку солнечные затмения совпадают с новолунием, они обычно открывают возможности для воплощения самых амбициозных желаний и планов. Однако во время мощного затмения, особенно первого в новой серии (как нынешнее «огненное кольцо»), лучше занять выжидательную позицию и позволить событиям развиваться естественно — эта история будет разворачиваться на протяжении шести лунных циклов вплоть до начала 2028 года, пишет Parade.