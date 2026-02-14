Находящийся в 40 км от Латвии город назван одним из самых гостеприимных в мире
Рекомендации для путешествий от друзей или семьи часто включают комментарии о том, насколько дружелюбны местные жители, и это, безусловно, является фактором при бронировании поездок. Компания Booking.com представила 10 городов и 10 регионов, которые стоит посетить, поскольку они самые гостеприимные.
Монтепульчано на юге Тосканы в Италии занял первое место в общемировом списке самых гостеприимных городов. Помимо дружелюбных местных жителей, этот холмистый город известен вином Vino Nobile, производимым поблизости, и многие туристы приезжают сюда на экскурсии по виноградникам и дегустации.
Английский курортный город Харрогейт занял четвертое место в списке.
Последним в списке городов стала Клайпеда в Литве. Прогулка по очаровательному старому городу портового центра обязательна, особенно если вы любите искусство, поскольку улицы украшены скульптурами.
Четыре региона Европы также были отмечены как гостеприимные: Наварра в Испании (третье место); Саксония в Германии (шестое место); Оверэйссел в Нидерландах (восьмое место); и Эпир в Греции (девятое место).
Хотя Наварра больше всего известна июльским праздником бега быков в столице Памплоне, туристы также приезжают сюда ради природных достопримечательностей, включая пустоши Барденас-Реалес и лес Ирати.
Саксония предлагает отличные городские поездки в столицу Дрезден и крупнейший город Лейпциг, тогда как Хемниц был культурной столицей Европы в 2025 году.
Оверэйссел является домом для Гитхорна, так называемой «Венеции Севера», по которой можно передвигаться на лодке, а также бывшего ганзейского города Кампен, заполненного историческими зданиями.
Эпир в материковой части Греции популярен среди любителей пеших походов благодаря горному хребту Пинд, а расположенные здесь деревни, известные как Загорохория, были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2023 году.
Списки самых гостеприимных городов и регионов были опубликованы в рамках премии Traveller Review Award 2026 от Booking.com.
Оба списка призваны отметить направления, которые «предлагают гостеприимство, оставляющее длительное впечатление благодаря продуманным деталям, теплому общению и хозяевам, готовым сделать больше ожидаемого», и основаны на количестве наград, полученных каждым направлением.