Небанальная Турция: "нулевая точка цивилизации" и еще 7 чудес Северной Месопотамии

В последние годы Турция для наших туристов стала достаточно банальным направлением. Ездить туда стало вроде как несолидно. Но сегодня я хочу вас пригласить в совсем другую Турцию. Наверняка многие со школьных времен помнят название Месопотамия. Вместе с Египтом она считается одной из древнейших цивилизаций на земле. Так вот, северная часть Месопотамии находится на территории современной Турции. Это регион юго-восточной Анатолии, граничащей с Сирией и Ираком. Благодаря смешению разных национальностей и культур, он представляет собой совершенно удивительный феномен. И, к счастью, тут еще нет большого наплыва туристов.