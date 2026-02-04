Небанальная Турция: "нулевая точка цивилизации" и еще 7 чудес Северной Месопотамии
Цыганка с мозаики из античного города Зеугма, женщина-змея Шахмаран, фисташковый кофе и 30 рецептов кебаба — это далеко не все сокровища юго-восточного региона Турции, способные поразить даже самого пресыщенного путешественника.
В последние годы Турция для наших туристов стала достаточно банальным направлением. Ездить туда стало вроде как несолидно. Но сегодня я хочу вас пригласить в совсем другую Турцию. Наверняка многие со школьных времен помнят название Месопотамия. Вместе с Египтом она считается одной из древнейших цивилизаций на земле. Так вот, северная часть Месопотамии находится на территории современной Турции. Это регион юго-восточной Анатолии, граничащей с Сирией и Ираком. Благодаря смешению разных национальностей и культур, он представляет собой совершенно удивительный феномен. И, к счастью, тут еще нет большого наплыва туристов.
1. Базар в Газиантепе
Посещение этого региона лучше всего начать с города Газиантеп. Его центром, как и сотни лет назад, является традиционный восточный базар. Он называется Рынок медников, но лавки с медной посудой составляют лишь небольшую его часть. Здесь продают все — от живых пиявок (используются в местной медицине) до конской сбруи, от мягчайшей кожаной обуви до бесконечного разнообразия приправ и сладостей.
Не забывайте торговаться: это не только возможность сбросить цену, но и непременный элемент общения на Востоке. На выходе с базара посетите одну из многочисленных кофеен и сделайте селфи на фоне скульптуры суфийского дервиша.
2. Лучшая кухня Турции
Газиантеп считается гастрономической столицей Турции — этот статус официально подтвержден ЮНЕСКО. Забудьте все, что вы знали о турецкой кухне по отелям all inclusive. Если вы хотите понять, что такое настоящий, глубокий и многогранный вкус Турции, вам нужно приехать в Газиантеп. Расположенный на древнем Шелковом пути, этот город впитал в себя кулинарные традиции персов, арабов, османов, армян и других народов. Палитра даже самых привычных блюд весьма разнообразна: например, кебаб здесь готовят 30-ю разными способами.
Газиантеп называют фисташковым раем. Фисташки добавляют практически во все блюда — салаты, супы, мясо, овощи. Здесь есть даже фисташковый кофе. Но главная звезда местной гастрономии — фисташковая баклава, лучшая в мире! В ее составе нет меда, поэтому она не такая приторная, как в других регионах Востока. Еще один местный специалитет — лакричный щербет или «турецкая кола», которую предлагают уличные торговцы. Он не только утоляет жажду и освежает в жару, но и обладает целебным эффектом — по словам местных жителей, лечит абсолютно все, от язвы желудка до депрессии.
3. Музей античной мозаики Зеугма
Это еще одна причина, почему стоит съездить в Газиантеп. Музей был открыт в 2011 году и является одним из крупнейших в мире. Основу его коллекции составляют мозаики из древнеримского города Зеугма, большая часть которого в настоящее время находится на дне водохранилища. Помимо традиционных сюжетов с героями античных мифов, здесь можно увидеть целую энциклопедию водных чудищ, изумительные пейзажи и даже мозаики с геометрическими 3D орнаментами.
Самый знаменитый экспонат музея — мозаика с портретом молодой цыганки. Это настоящая поп-икона Газиантепа — такая же, как Джоконда во Франции. В отличие от большинства других экспонатов, «Цыганка» была обнаружена «черными археологами» в Зеугме еще в 1960-х годах и контрабандой вывезена в США. Для того, чтобы вернуть ее на родину, Турции пришлось приложить немало усилий.
4. Пруд со священными карпами
Следующий пункт нашего путешествия по юго-востоку Турции — древний город Шанлыурфа, или просто Урфа. После поездки по каменистой степи это место кажется настоящим оазисом — город очень зеленый, полный садов и парков. Главный центр притяжения для туристов — невероятно красивая мечеть Халиль-Рахман и пруд Авраама, наполненный священными карпами. Легенда гласит, что пророк Авраам, брошенный в костер, спасся, превратив огонь в воду, а горящие поленья — в карпов. Жители города очень гордятся тем, что Авраам — их соотечественник: пещера, в которой родился этот пророк, давно стала местом паломничества. Многие туристы предпочитают делать селфи на фоне пруда в красивой народной одежде, которую здесь можно взять напрокат.
5. Нулевая точка цивилизации
Недалеко от Урфы находится Гебекли-тепе — уникальный археологический памятник, который считается самым старым в мире храмовым сооружением. Его часто называют «нулевой точкой цивилизации» — он на несколько тысячелетий старше египетских пирамид и британского Стоунхенджа. Вероятно, он был связан с культом мертвых — тут есть изображения диких животных и обезглавленных тел.
В нескольких километрах от Гебекли-тепе есть еще более древний храмовый комплекс Карахан-тепе, где много колонн фаллической формы. И это не древнейший образец порнографии, а ритуальный объект культа плодородия.
6. Город на горе
Настоящая жемчужина региона — город Мардин, очень красивый и атмосферный, словно сошедший со страниц восточной сказки. Это один из немногих городов мира, который целиком внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мардин располагается на горе: дома кажутся нагроможденными друг на друга, словно гигантские пчелиные соты. Современных зданий здесь практически нет, а улицы такие узкие, что проехать по ним могут только машины — автобусам сюда въезд запрещен.
Главным символом Мардина является женщина-змея Шахмаран. Этот образ восходит к древнему языческому культу змеи, который был распространен у многих восточных народов. По сей день люди на Ближнем Востоке верят, что Шахмаран приносит удачу. Город Мардин считается ее родиной, так что с древних времен женщина-змея присутствует на местных вышивках и платках, посуде и ювелирных изделиях.
7. Шафрановый монастырь
В 5 километрах от Мардина находится Шафрановый монастырь, он же Мор Хананьо. Это самый древний монастырь Сирийской православной церкви, с 1160 по 1932 служивший резиденцией патриархов. То, что монастырь православный, осознаешь не сразу — архитектура там типично восточная: все сделано из камня, на полах мозаика, в саду растут гранаты и кактусы. Здесь осталась всего одна старинная фреска и совсем нет икон — их роль выполняют настенные коврики с библейскими сюжетами и копиями известных картин (например, “Тайной вечери” Леонардо да Винчи). Сегодня в монастыре живут 10 монахов и 20 учеников. Службы проводятся на языке Иисуса — арамейском. А еще здесь отличный винный магазин — местные монахи знают толк в производстве вина.
8. Развалины византийского города Дара
Последний пункт археологического марафона по юго-востоку Турции — древний византийский город Дара. С некрополем, гробницами, системой водоснабжения, гигантскими подземными цистернами для хранения воды и малогабаритными пещерами-квартирами, выдолбленными в скалах. Говорят, что тут раскопано всего 10% имеющегося в наличии археологического наследия. Так что работы еще лет на сто…