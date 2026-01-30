Какие знаки зодиака в ближайшие недели неожиданно получат деньги

У Рыб чаще всего срабатывает мягкий сценарий: подарок, помощь, поддержка семьи, возврат «по доброте», неожиданный бонус от клиента. Деньги могут прийти без борьбы — но есть риск тут же их потратить «на эмоциях». Лучше заранее решить, куда их направить.