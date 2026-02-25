ФОТО: в Ильгюциемсе появится бесплатная спортплощадка с освещением и современным покрытием
На этой неделе в Ильгюциемсе, по адресу улица Цемента, 10, начнутся строительные работы по проекту бюджета участия «Спортивная площадка в Ильгюциемсе». Проект реализуется благодаря инициативе обществ районов Дзирциемс и Ильгюциемс. Завершить строительство нового многофункционального спортивного поля планируется в течение этого года.
Площадку построят на месте бывшего баскетбольного поля, которое сейчас находится в непригодном для использования состоянии. Цель проекта — расширить доступность спортивной активности в Ильгюциемсе, создать подходящую среду для встреч молодежи и занятий физической активностью, а также укрепить коммуникацию между жителями и чувство принадлежности к району.
В Ильгюциемсе сейчас не хватает публичных мест для собраний именно для подростков и молодежи. Новая спортивная площадка станет целевым решением этой проблемы, обеспечив безопасную и подходящую среду для активного досуга. Одновременно строительство площадки даст старт благоустройству внутреннего двора жилых домов, улучшив визуальное качество территории и безопасность.
Размеры многофункционального поля составят 15 x 28 метров — в соответствии с нормативами проведения международных баскетбольных соревнований, что позволит проводить и соревнования местного уровня. Предусмотрены резервные зоны: по 2 метра на торцах и от 2 до 3,5 метра по бокам; в самой широкой зоне планируется место для зрительских трибун.
По периметру площадки установят 4-метровое 2D металлическое ограждение с двумя запираемыми двустворчатыми воротами. На площадке будут стационарные баскетбольные кольца, а также места для установки переносных стоек под сетки для волейбола и тенниса, чтобы поле было многофункциональным. На уровне ограждения установят четыре опоры освещения с прожекторами, обеспечив достаточный свет в темное время суток.
Для покрытия площадки разработаны несколько современных дизайнерских решений, в которые интегрировано название района «Iļģuciems», чтобы создать узнаваемую местную «точку» и укрепить идентичность района.
Спортивная площадка будет доступна всем жителям и разным возрастным группам, пользоваться ею можно будет бесплатно.