ФОТО: в Ильгюциемсе появится бесплатная спортплощадка с освещением и современным покрытием

По периметру площадки установят 4-метровое 2D металлическое ограждение с двумя запираемыми двустворчатыми воротами. На площадке будут стационарные баскетбольные кольца, а также места для установки переносных стоек под сетки для волейбола и тенниса, чтобы поле было многофункциональным. На уровне ограждения установят четыре опоры освещения с прожекторами, обеспечив достаточный свет в темное время суток.