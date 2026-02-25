Большинство жителей Латвии по-прежнему не желает, чтобы рядом с их домом ставили ветрогенераторы

Данные опроса свидетельствуют, что мышление жителей Латвии по-прежнему остается «зеленым» — большинство (70%) в целом поддерживают переход на возобновляемую электроэнергию. Это подтверждает и другой вопрос: если цена была бы одинаковой, большинство общества однозначно отдали бы предпочтение электроэнергии из возобновляемых источников (63%), лишь 6% выбрали бы ископаемые ресурсы, тогда как для 22% это не имело бы значения.