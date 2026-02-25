Большинство жителей Латвии по-прежнему не желает, чтобы рядом с их домом ставили ветрогенераторы
Политику правительства в области энергетики поддерживает лишь пятая часть общества (21%), свидетельствуют данные опроса, проведенного Латвийской ассоциацией ветроэнергетики и центром исследований общественного мнения SKDS. Но при этом 86% жителей считают важным обеспечить энергетическую независимость страны.
Опрос показал, что жители чувствуют себя недостаточно информированными о развитии ветроэнергетики — около 65% респондентов считают, что в публичном пространстве недостаточно информации о ветроэнергии. Правительственную энергетическую политику поддерживает лишь пятая часть общества, а для большинства она остается непонятной — только 17% указали, что она ясна и понятна.
Данные опроса свидетельствуют, что мышление жителей Латвии по-прежнему остается «зеленым» — большинство (70%) в целом поддерживают переход на возобновляемую электроэнергию. Это подтверждает и другой вопрос: если цена была бы одинаковой, большинство общества однозначно отдали бы предпочтение электроэнергии из возобновляемых источников (63%), лишь 6% выбрали бы ископаемые ресурсы, тогда как для 22% это не имело бы значения.
86% жителей считают важным обеспечить энергетическую независимость и для ее достижения поддерживают использование местных энергоресурсов. Большинство (73%) в целом высказались за сокращение различных препятствий для развития производства местных энергоресурсов.
Если бы строительство электростанции планировалось в ближайшей окрестности, общество наиболее охотно приняло бы проекты солнечной энергетики (57%). Но только 37% респондентов поддерживают строительство ветропарков поблизости.
Наиболее позитивное отношение к ветроэнергетике выражают молодые люди в возрасте 18–34 лет, респонденты, в чьих семьях говорят по- латышски, а также жители со средними и высокими доходами.
