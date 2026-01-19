"Не знаю, опубликуете ли вы это, но скажу..." Мама троих детей Илва Валлере откровенно об алкоголе

В соцсетях я начала смотреть видео специалиста по зависимостям Гуниты Гудоне, в которых она рассказывала о зависимых людях. Мне казалось удивительным, как эта женщина знает меня, мою историю, знает, как я себя чувствую и о чем думаю, потому что мне казалось, что это знаю только я одна — как это быть в зависимости. Но на самом деле у алкоголя одно лицо. Основа у всех довольно похожая. Меняются только декорации.