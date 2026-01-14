В кино - с пряжей и спицами: в Splendid Palace пройдут сеансы с вязанием

«Вязаные сеансы прошлого сезона очень быстро нашли своего зрителя и пользовались большим спросом. Это вдохновляет нас продолжать и развивать этот формат, который стал красивым доказательством того, что кино — это не только просмотр, но и опыт совместного пребывания. Это возможность встретить людей, которых объединяют творческое хобби и любовь к кино, а также вдохновиться новыми рукодельными проектами», — говорит руководитель кинотеатра Splendid Palace Илдзе Эглина.