В кино - с пряжей и спицами: в Splendid Palace пройдут сеансы с вязанием
Кинотеатр Splendid Palace и в этом году продолжает проводить полюбившиеся зрителям сеансы вязания, предлагая уникальную возможность совместить просмотр кино с творческим занятием. Начиная с 18 января, такие сеансы будут проходить каждые вторые выходные — по субботам или воскресеньям.
Вязаные сеансы специально адаптированы для зрителей, которые предпочитают смотреть фильмы в непринужденной атмосфере. В зале используется приглушенное освещение, позволяющее вязать спицами или крючком, а также заниматься другими видами рукоделия, одновременно наслаждаясь качественным кино на большом экране.
«Вязаные сеансы прошлого сезона очень быстро нашли своего зрителя и пользовались большим спросом. Это вдохновляет нас продолжать и развивать этот формат, который стал красивым доказательством того, что кино — это не только просмотр, но и опыт совместного пребывания. Это возможность встретить людей, которых объединяют творческое хобби и любовь к кино, а также вдохновиться новыми рукодельными проектами», — говорит руководитель кинотеатра Splendid Palace Илдзе Эглина.
Ближайшие киносеансы для любителей рукоделия состоятся 18 января, 1 февраля и 15 февраля:
- 18 января зрителей вдохновит фильм о создании легендарной женской баскетбольной команды TTT Rīga — «В сетке: TTT. Рождение легенды»
- 1 февраля будет показан фильм «Мартин Великий» — трогательная и вдохновляющая история о молодом амбициозном парне, готовом на все ради осуществления своей мечты
- Для следующего вязаного сеанса 15 февраля выбрана новая работа режиссера Дж. Дж. Джилинджера — фильм «Идеальные», остроумная история с элементами черного юмора, в которой ужин семи друзей превращается в игру, раскрывающую их тайны.
Кинотеатр приглашает как постоянных посетителей, так и новых зрителей присоединиться к этим сеансам, где кино становится частью творческого приключения. Специальные показы будут проводиться и в дальнейшем, предлагая тщательно отобранную программу фильмов и особый зрительский опыт. Подробная информация о сеансах доступна на сайте кинотеатра www.splendidpalace.lv.
Cпециальный сеанс для любителей вязания в Splendid Palace (2025)
19 января в рижском кинотеатре Splendid Palace состоялся специальный сеанс для любителей вязания.
Киносеансы для вязальщиков дополняют другие популярные форматы Splendid Palace — показы кино классики и сеансы для сениоров, документальные понедельники, семейное кино по выходным и другие инициативы.