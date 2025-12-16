Хелена Хейнрихсоне: "О, Боже, как красиво!" - розы, ирония и свобода в галерее Māksla XO
Хелена Хейнрихсоне – ключевая фигура в латвийской современной живописи. Убеждённый модернист, она постоянно находится в поиске индивидуальной свободы самовыражения, стремясь писать на холсте то, что ещё не случилось, то, что только предчувствуется самой художницей. Её новая выставка «О, Боже, как красиво!» – это история о розах, цвете и той тонкой иронии, которая спасает искусство.
Королева иронии: роза как мотив
В центре внимания Хелены Хейнрихсоне уже много лет – РОЗА. В её творчестве это не просто символ красоты. Роза в сочетании с фирменными цветовыми решениями Хейнрихсоне вмещает все истории о бесконечных человеческих отношениях, на фоне которых разыгрывается драма чувств и эмоций.
«О, Боже, как красиво!» – есть ли в этом названии ирония? А в розах?
«Да! Конечно! – утверждает Хелена Хейнрихсоне. – Но выставка не только о розах, она о свободе человека. Каждый, кто пишет, хочет быть свободным, но редко этого достигает. В моём случае моему освобождению служат розы и ирония. Это мотив».
Цвет, который спасает: ирония как контроль
Что же является ироничным в этой экспозиции?
«Цвет и форма. Преувеличенная красота, которую приписывают розам. Сама концепция. Роза как обозначение красоты. Всё преувеличенное иронично. И если ты что-то преувеличиваешь, лучше делать это с иронией, а не с ненавистью или агрессией. Ирония спасает от того, что ты нападаешь цветом, формой».
Помогает ли ирония контролировать себя?
«Да. И она помогает сделать восприятие неоднозначным. Ирония помогает быть неоднозначным. И мне самой, и работе. В данном случае самый ироничный цвет – это жёлтый... Сначала я думала, что фиолетовый, но у меня уже есть две фиолетовые розы. Сейчас я пишу третью, жёлтую, и она кажется мне самой ироничной. Но белая... белая, конечно, самая высшая! Если человек хочет себя погубить, он пишет белую розу!»
Художница, смеясь, признаётся, что сейчас она тоже пишет одну белую розу: «Надеюсь, выкарабкаюсь! Мне вроде всё понятно, только не знаю, какой будет результат...»
Новые розы: фигуры на нейтральном фоне
Новые работы Хейнрихсоне отличаются от её прежних роз, даже тех, что были созданы год назад. Она «вытащила» их из окружения родственных тонов и «обнажила» на нейтральном фоне.
«Когда-то очень давно я писала чёрные фоны, которые беспроигрышны. В этот раз они довольно нейтральные, “бесцветные”. У каждой розы фон немного отличается, но воспринимается так, будто все они в одном бледном тоне. В новых картинах строго заданы отношения: фигура – фон. Раньше мне хотелось размыть это различие, чтобы фигура как бы вливалась в фон. Теперь я фигуру розы выделила наружу».
Каждая новая роза по-прежнему имеет свой живой прототип: это цветы из её сада, из садов друзей и из «вечных книг о розах», которые можно листать сотни раз.
«Ты вроде листаешь, а потом приходит та страница в книге, которая была предназначена именно тебе!»
Единственная ранняя работа в экспозиции – «Розы в снегу» – более печальная, чем радостная: «Я радуюсь через грусть. Эта работа была написана с натуры, по-настоящему. Метель и сильный ветер с моря, а рядом – чудесные новые бутоны и распустившиеся цветы. Если хочешь цвести, то цвети!»
Вызов принят: «Буду работать, как мужчины»
Проведение выставки перед Рождеством Хелена Хейнрихсоне называет «красивым совпадением». Сама же она чувствует себя «удивлённой» и, главное, победившей вызов.
«Я решила про себя, что отныне буду писать, как мужчины – целенаправленно, без заигрываний. Буду контролировать себя, чтобы не отвлекаться от рабочего процесса на мечтания, восторг, лень. Просто буду брать и делать свою работу! Сейчас я встаю в семь и в девять уже стою у холста. Я хочу использовать свой безумно большой опыт – и рабочий, и в изучении роз – и просто писать!»
Хелена Хейнрихсоне живёт и пишет в Риге, Латвия. Её работы находятся в публичных коллекциях: Латвийском Национальном художественном музее, Музее Союза художников Латвии (Рига, Латвия), Музее Людвига (Кёльн, Германия), Государственной Третьяковской галерее (Москва, Россия), Музее искусств Джейн Вурхис Циммерли (Нью-Брансуик, Нью-Джерси, США).
Выставка проходит в Māksla XO galerija (Elizabetes iela 14, Rīga) с 11.12. 2025 по 24.01.2026.