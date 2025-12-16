Хелена Хейнрихсоне: "О, Боже, как красиво!" - розы, ирония и свобода в галерее Māksla XO

«Да. И она помогает сделать восприятие неоднозначным. Ирония помогает быть неоднозначным. И мне самой, и работе. В данном случае самый ироничный цвет – это жёлтый... Сначала я думала, что фиолетовый, но у меня уже есть две фиолетовые розы. Сейчас я пишу третью, жёлтую, и она кажется мне самой ироничной. Но белая... белая, конечно, самая высшая! Если человек хочет себя погубить, он пишет белую розу!»