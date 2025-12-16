Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 16 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы сможете с легкостью заработать репутацию ужасающего зануды. Если подобная перспектива вас не радует, приложите все усилия к тому, чтобы пореже раскрывать рот и пошире улыбаться.
Телец
Сегодня вам не придется задумываться о дне завтрашнем, слишком большого внимания и сил потребует настоящий. День будет тяжелым, но плодотворным.
Близнецы
Сегодняшний день должен быть удачным для того, кто поставил своей целью задачу обаять кого-либо и полностью завладеть его мыслями и чувствами. Но будьте внимательны, вы ведь можете сделать это и неосознанно.
Рак
Сегодня в теплом семейном кругу вам будут тщательно промывать мозги на морально-этические темы. Избежать этого не удастся, но сократить удовольствие можно. Не спорьте.
Лев
Если вам кажется, что у вас что-то может не получится, то сегодня этого дела лучше и не начинать. Оно и правда не получится.
Дева
Сегодняшний день для вас должен пройти под знаком любви и/или товарищества. У вас не будет нужды доказывать кому-либо свою преданность, все будет ясно и так. Жаль только, что такие дни случаются не очень часто.
Весы
Сегодня у вас появятся большие проблемы при общении с окружающими. Постарайтесь не опуститься до оскорблений и рукоприкладства. Злиться вредно.
Скорпион
Секрет успеха сегодня заключается не в способности все сделать быстро и толково, а в умении с блеском подать идею. Если вы еще и сможете обеспечить себе благодарную аудиторию, вас обязательно уверят в том, что вы гениальны.
Стрелец
Сегодня ваша улыбка будет обладать прямо-таки убойной силой. Будьте осмотрительны, можно невзначай завести целую армию людей, безнадежно в вас влюбленных.
Козерог
Сегодня вы будете заряжены гораздо большим количеством энергии, чем вам может понадобиться. Постарайтесь не употребить ее во вред собственному организму.
Водолей
Сегодня вам, возможно, придется уступить чьей-то настойчивости. Конечно, можно и посопротивляться, но в этом не будет особого смысла, ибо рано или поздно вы все равно согласитесь и ваше нынешнее упрямство просто приведет к потере времени.
Рыбы
Сегодня вы можете впасть в эгоцентризм. Недостаток уважения к мнению других людей приведет лишь к тому, что к вам станут относиться с предубеждением, несмотря на то, что к завтрашнему дню вы опять станете нормальным человеком.