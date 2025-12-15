Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 15 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня у вас может выйти спор с Матерью-природой. Берегитесь солнца, оно будет к вам неласково.
Телец
Сегодня вы до такой степени легко и просто будете управляться со всякой проблемой, сколь бы сложной таковая ни казалась, что к вам может выстроиться длиннющий хвост жаждущих вашей помощи.
Близнецы
Вы склонны брать всю ответственность за происходящее на себя, и совершенно напрасно. Позвольте другим разделить с вами этот тяжкий груз.
Рак
Сегодня вас здорово расстроит друг. Вам придется потратить немало времени если не на решение его проблемы, то хотя бы на то, чтобы его утешить.
Лев
Сегодня вам стоит либо принять гостей у себя, либо пойти в гости самому. Нынешний вечер будет как нельзя более подходящ для светских бесед и прочих милых развлечений.
Дева
Сегодня у вас появится возможность заключить очень выгодную для вас сделку. Самой характерной ее чертой должна быть простота. Если вам предложат что-то сложное, не соглашайтесь, это не то.
Весы
Если вы когда-нибудь засядете за написание мемуаров, то этот день наверняка в них попадет. Сегодня вы будете на высоте.
Скорпион
Сегодня вы будете подобны скитающемуся рыцарю, вызывающему волнение везде, где он появляется. С вашей силой может конкурировать лишь Купидон. Так действуйте сообща с ним.
Стрелец
Вы думаете о ком-то, и этот кто-то полностью занимает вашу голову, не оставляя места для насущных проблем. Придется все-таки несколько потеснить этого монополиста.
Козерог
Сегодня вашим козырем будет обезоруживающая честность. Такая тактика поможет приструнить самого грозно противника, ибо крыть-то ему будет и нечем. Правда, этот способ действует лишь на людей с количеством извилин большим либо равным двум.
Водолей
Позвольте себе побыть щедрым. Небольшие затраты сегодня могут принести вам большую пользу в обозримом будущем. Или в необозримом.
Рыбы
Лучше всего вам немедленно взять небольшой отпуск и отправиться за город, на берег лесного озера. Посидеть на бережку, покидать камешки в воду. Подумать...