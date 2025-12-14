Оставшаяся часть декабря перевернет все: этим 5 знакам зодиака невероятно повезет
Начиная с сегодняшнего дня и до конца декабря 2025 года период будет «экстраординарным» для пяти знаков зодиака, которые, по словам профессионального астролога Эвана Натаниэля Грима, «завершат год на высокой ноте».
Это произойдет не мгновенно, однако по мере продвижения месяца они начнут получать благословения так, как никогда прежде. От повышения на работе до новых знакомств, которые сохранятся на всю жизнь, — каждый из этих знаков выигрывает по-своему еще до окончания года, пишет YourTango.
Весы
Весы, в оставшееся время года вы сможете наслаждаться жизнью так, как любите больше всего: в компании других людей. По словам Грима, «в этом месяце у вас много позитивных социальных взаимодействий. Люди относятся к вам добрее, а вы, в свою очередь, впечатляете окружающих остроумием и знаниями в определенных вопросах». В сочетании с большей открытостью к новым возможностям это позволит вам вырваться из застоя предыдущих месяцев и получить даже больше, чем вы когда-либо хотели.
Лев
Лев, оставшаяся часть декабря будет для вас замечательной, потому что вы наконец позволяете себе расслабиться. Как объяснил Грим, в течение этого месяца «вы не воспринимаете все слишком серьезно. Вы уделяете больше времени игре и спонтанным, неструктурированным занятиям», что возвращает вас в состояние потока. Кроме того, вы готовы включаться в творческие проекты и сотрудничество, а также можете почувствовать себя более игривыми и легкими — особенно в сфере свиданий и романтики.
Водолей
Водолей, по словам Грима, «вы расширяетесь, входите в новые группы и сообщества и берете на себя множество социальных обязательств». Благодаря этому оставшаяся часть месяца будет для вас весьма благоприятной, ведь вам особенно нравится проводить время с единомышленниками. «Это очень радостный месяц», — добавил Грим, пояснив, что «в социальной и романтической жизни вы почувствуете подлинное тепло».
Стрелец
Стрелец, возможно, начало месяца было для вас непростым, однако дальше ситуация значительно улучшается. До конца декабря вы создадите «идеальный гибрид силы и изящества», отметил Грим. «Ваша уверенность в себе даст вам инструменты для более точной оценки отношений», — добавил астролог. Это означает, что вы будете вступать в связи не из чувства нехватки, а руководствуясь самыми высокими стандартами.
Рыбы
Рыбы, «вы гордитесь тем, как далеко продвинулись в этом году», — сказал Грим. Это отличная основа для того, чтобы оставшаяся часть года сложилась особенно удачно, потому что «ваш разум больше не затуманен сомнениями, пессимизмом или страхом». В глубине души вы знаете, что способны на великое, ведь вы уже многого достигли. Теперь же вы будете подниматься на новые, еще более высокие уровни, применяя обретенную уверенность в карьере или даже в роли заботливого и сильного родителя.