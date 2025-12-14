Оставшаяся часть декабря перевернет все: этим 5 знакам зодиака невероятно повезет

Рыбы, «вы гордитесь тем, как далеко продвинулись в этом году», — сказал Грим. Это отличная основа для того, чтобы оставшаяся часть года сложилась особенно удачно, потому что «ваш разум больше не затуманен сомнениями, пессимизмом или страхом». В глубине души вы знаете, что способны на великое, ведь вы уже многого достигли. Теперь же вы будете подниматься на новые, еще более высокие уровни, применяя обретенную уверенность в карьере или даже в роли заботливого и сильного родителя.