Ошибка в уходе, которую совершают многие: почему нельзя использовать маски для волос каждый день

Для ежедневного применения лучше выбирать кондиционеры или легкие бальзамы. Они поддерживают увлажненность волос, не перегружая их. Маска же должна оставаться средством «интенсивной помощи», а не постоянной заменой базового ухода.

В уходе за волосами принцип «чем больше, тем лучше» не работает. Ежедневное использование масок может ослабить волосы и лишить их естественной силы. Гораздо эффективнее — умеренность, грамотный подбор средств и внимание к реальным потребностям волос.