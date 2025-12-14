Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 14 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы будете иметь больше, чем будете хотеть. Возможно, стоит поделиться с ближним, зачем пропадать добру-то?
Телец
Выигрыш штука, конечно, хорошая и никогда не лишняя, однако при честной игре он приятнее. Сегодня не время упражняться над совестью, она будет как нельзя более ранима.
Близнецы
Измените то, что, по вашему мнению, требует изменения, но не уходите далеко. Как бы оно не приобрело первоначальный вид как только вы отвернетесь.
Рак
Сегодня вы можете с полным правом требовать желаемого, есть вероятность, что ваши требования будут признаны обоснованными и даже удовлетворены. Если, конечно, вы не станете повышать голос и топать ногами.
Лев
Сегодня вы можете впасть в страшный грех - вас обуяет гордыня. Сразу казнить себя за это, пожалуй, не стоит, а вот извиниться вечером перед всеми теми, кого успеете обидеть за день, придется.
Дева
Давать объяснения стоит лишь тогда, когда их есть кому слушать. Если же вас слушать не желают - не объясняйте, просто поступайте как считаете нужным. Либо подождите до завтра.
Весы
Развлекитесь сегодня сами и развлеките членов вашей семьи. Порешайте хором кроссворд, что ли, если, конечно, совместная уборка квартиры не принесет большего удовольствия.
Скорпион
Сегодня вы сможете черпать силу от звуков собственного голоса. Вы будете удачливы во всех видах устных переговоров.
Стрелец
Избегайте публичных споров сегодня. Если в разговоре будет участвовать более двух человек, то они с большой степенью вероятности могут объединиться против вас.
Козерог
Сегодня как никогда стоит быть любезным и раздаривать ослепительные улыбки направо и налево. Попробуйте, вдруг получится.
Водолей
Сегодня вас, возможно, поставят перед необходимостью высказать свое суждение по некоторому поводу. Не торопитесь, все может оказаться не так просто, как думается на первый взгляд, а за слова придется отвечать.
Рыбы
Сегодня вы сможете найти применение даже самой бесполезной вещи, была бы только вещь. День хорош для общения с людьми, вы к каждому сможете найти свой подход.