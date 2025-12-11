Каждый второй латвиец не представляет праздник без салата "Рассол". Но какие ингредиенты побеждают в споре вкусов?
«Рассол», латвийский «родственник» Оливье, уверенно держит статус короля праздничного стола: согласно опросу, 53% жителей готовят его и на Рождество, и на Новый год. При этом за простым салатом скрываются целая карта привычек и вкусов – от споров о колбасе и мясе до исчезнувших яблок и смелых экспериментов с ананасами и гранатом.
Классика салата рассол и выбор ингредиентов
Данные опроса Lidl показывают, что суть рецепта салата «Рассол» ясна большинству жителей Латвии. 76% респондентов считают зелёный горошек обязательным ингредиентом, за ним следуют картофель, яйца и майонез, которые более 70% респондентов считают обязательными. Выбор мяса также важен - 57% респондентов не представляют рассол без колбасы, в то время как мясо выбирают 32% респондентов.
Интересно наблюдать, как меняются предпочтения между поколениями - молодёжь чаще отдаёт предпочтение колбасе, а люди старшего возраста – мясу. Ярко выражены и региональные особенности - в Видземе 78% респондентов считают обязательными маринованные огурцы, в Латгале чаще используют соленые или свежие огурцы (32%), а лук добавляет почти каждый третий житель Курземе (30%).
А вот добавление яблок в «Рассол» практически исчезло - их добавляет лишь незначительная часть респондентов, в основном пожилые люди, тогда как в младшей и средней возрастной группе эта традиция встречается редко (1–2%). Хотя яблоки становятся менее распространенными в салате рассол, они по-прежнему играют важную роль на праздничном столе - их используют в пирогах и десертах, свежих салатах, в качестве начинки для жаркого.
Традиции и импровизация
Хотя классический «Рассол» остаётся самым популярным, на кухнях нет недостатка в креативе: некоторые добавляют, например, ананасы, грибы, зелёные оливки или даже зёрна граната. Опрос показывает, что большинство жителей (71%) придерживаются привычных ингредиентов, но многие не боятся добавлять свои собственные нюансы. Пожилые люди чаще экспериментируют с разными фруктами и овощами, создавая новые вариации рецепта.
Различия также заметны между женщинами и мужчинами: женщины чаще выбирают продукты с пониженным содержанием жира (7% против 4%), сохраняя традиционный вкус салата «Рассол», но при этом отдавая предпочтение более полезным продуктам. Это доказывает, что классические и современные подходы на кухне могут сосуществовать, позволяя каждой семье создавать свою версию салата.
Опрос проводило в ноябре 2025 года исследовательское агентство Norstat по заказу Lidl Latvija, в нем приняли участие 1004 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.