Ведический астролог Атис Зариньш о 2026 годе: "Наступает большое время расплаты"

Сейчас мы живем в периоде, который формируется примерно раз в 29,5 лет, когда планета Сатурн входит в положение, становящееся крайне значимым для человечества: происходит выдача результатов — как хороших, так и плохих. Что посеешь, то и пожнешь. «Сейчас мы получаем то, что делали раньше, и с миром происходит то же самое — будущее создается сегодня. Но существует только один момент — настоящее. Только в нем человек может что-то изменить».