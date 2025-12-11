Ведический астролог Атис Зариньш о 2026 годе: "Наступает большое время расплаты"
Приближающийся 2026 год, по словам ведического астролога Атиса Зариньша, станет точкой, в которой человечество столкнется с накопленными последствиями своих выборов. Сатурн вступает в период максимального напряжения, а вместе с ним — и весь мир.
Ведическая астрология — это наука о движении небесных светил и их влиянии на жизнь человека. Она тесно связана с ведами — древнейшими духовными текстами и законами о том, как устроен мир. У ведической астрологии нет ни континента, ни расы, ни национальности. Она использует планеты, звезды, знаки зодиака и различные расчеты, чтобы определить сильные и слабые стороны человека. Ведическая астрология учит использовать сильные стороны и, что особенно важно, исправлять собственные ошибки, которые создают трудности, препятствия, болезни и не позволяют полностью раскрыть потенциал. Эти ошибки могут также блокировать или задерживать благоприятные события в жизни.
Каждое событие — учитель, а каждая планета — это энергия, побуждающая расти. Ведическая астрология рассматривает не только эту жизнь, но и предыдущий опыт, который человек несет с собой и который можно исправить.
С ведической точки зрения планеты — это божественные существа, грахи, которые хранят плоды действий, то есть карму, и становятся причиной всего, что происходит в нашей жизни. Атис Зариньш напоминает, что незнание не освобождает от ответственности. Ведическая астрология учит жить в согласии с потоком законов, а не сопротивляться им, поэтому это не просто система прогнозирования — это образ жизни.
Атис Зариньш объясняет: «Смысл прост — действия человека создают либо позитивную, либо негативную энергию, которая либо соответствует природным законам, либо идет против них. И с этими законами, как и в юриспруденции, все устроено так же: незнание не освобождает от ответственности».
Сейчас мы живем в периоде, который формируется примерно раз в 29,5 лет, когда планета Сатурн входит в положение, становящееся крайне значимым для человечества: происходит выдача результатов — как хороших, так и плохих. Что посеешь, то и пожнешь. «Сейчас мы получаем то, что делали раньше, и с миром происходит то же самое — будущее создается сегодня. Но существует только один момент — настоящее. Только в нем человек может что-то изменить».
Атис говорит, что несколько ближайших лет будут тяжелыми. По очень древним и им восстановленным ведическим расчетам, лишь весной 2028 года Сатурн наконец выйдет из сферы, в которой чувствует себя хуже всего. После этого он войдет в финансовую сферу еще на два-три года. «Но пик приходится на сейчас, и последующие два с половиной года будут самыми интенсивными».
Беседа с Атисом Зариньшем опубликована в новом спецвыпуске журнала Patiesā Dzīve — «Каким будет 2026 год».