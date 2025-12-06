Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 6 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не удивляйтесь, если сегодня вдруг начнут сбываться несбыточные мечты. Главное постарайтесь не спугнуть их неосторожными словами или действиями.
Телец
Не стесняйтесь избегать людей, которые откровенно питаются вашей энергией. Вы их и так разбаловали. Сегодняшний день стоит посвятить занятиям, не требующим умственного напряжения.
Близнецы
Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но сколько ж можно его пить. Так и алкоголиком недолго заделаться.
Рак
Сегодняшний день не подходит для активных действий, зато идеален для размышлений. К вечеру вас может ожидать сюрприз.
Лев
Отдайтесь тому чувству, которое так настоятельно требует выхода сегодня. Хорошо бы, конечно, чтобы это чувство не оказалось яростью, но - уж как повезет.
Дева
Вы знаете, чего стоите - так потребуйте часть наличными. Сегодня, как не странно, может быть удовлетворена даже столь дерзкая просьба.
Весы
Сегодня вы вполне можете решить, что у вас приступ дежа вю. Не стоит мучатся, это уже действительно с вами происходило, причем относительно недавно. По аналогии вы сможете примерно предсказать, что будет дальше.
Скорпион
Вас беспокоят не столько сами ваши проблемы, сколько отсутствие участия к вам, как их носителю, со стороны окружающих. Это не совсем честно, ведь и у них есть свои заботы. Это вовсе не означает, что к вам плохо относятся.
Стрелец
Сегодня многое из того, что было личным, станет общественным. Если вы не желаете обнародовать ту или иную подробность - запрячьте ее подальше.
Козерог
Поделитесь своей мудростью с ближним, ибо он в этом серьезно нуждается. Даже не будучи уверенным, что вы можете оказаться ему хоть чем-либо полезным, предложите помощь, она не будет отвергнута.
Водолей
Сегодня вы, как это ни обидно, вынуждены будете отложить дело, имеющее для вас первостепенную важность и заняться чьей-то, совершенно не имеющей к вам отношения проблемой. Халтурить, конечно, нехорошо, но иногда надо, а то что это они в самом деле?
Рыбы
Сегодня лучше быть вежливым, чем искренним. Ваша правдивость оценена не будет.