Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 4 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам не стоит предъявлять какие-либо претензии к кому бы то ни было. Вам с удовольствием объяснят их необоснованность, придется извиняться.
Телец
Ваших собственных ресурсов сегодня будет не хватать, и вам потребуется стимуляция. Флаг вам в руки, но не увлекайтесь.
Близнецы
Сегодня еще можете позволить себе полентяйничать, в очередной раз все обдумать, но ничего пока не предпринимать. Однако, размышлениям, все же придется придать более-менее законченный вид, ибо на следующий день придется приниматься за активные действия.
Рак
Не ешьте сегодня на завтрак тяжелой пищи, это поможет вам сохранить хорошее настроение до конца дня. На работе постарайтесь остаться в стороне от излишне горячих дискуссий.
Лев
Сегодня желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой (не физической, конечно, боже вас упаси от проявления насилия) и элементом внезапности. На простую же просьбу вам скорее всего ответят отказом.
Дева
Сегодня вы будете скучать по друзьям, неважно будете ли вы находиться в одиночестве или в шумной компании. Возможно, стоит побеспокоить телефонным звонком тех, кого действительно желаете увидеть?
Весы
Сегодня ваш творческий потенциал вырастет до такой степени, что просто перестанет в вас помещаться. Хольте его, лелейте, и не забывайте использовать на всю катушку.
Скорпион
Конечная цель, которую вы перед собой поставили, гораздо значительнее, нежели все препятствующие ее достижению обстоятельства, встающие у вас на пути. Не позволяйте им остановить себя.
Стрелец
Затевая спор сегодня, постарайтесь придерживаться оборонительной позиции, выжидая, пока противник не начнет противоречить сам себе. Доводов разума в вашем исполнении нынче слушать не будут.
Козерог
Сегодня от взаимодействия с другими вы больше выиграете, чем потеряете. Следовательно, нынче не стоит обиженно забиваться в свой угол и пытаться сделать все самому, лучше уступить в паре вопросов, но заручиться чье-то помощью.
Водолей
Этот день должен быть удачным. Он просто не может им не быть. Особенно хорошо у вас будут получаться те дела, которые вы отложили некоторое время назад. За сегодняшний день вы сможете подчистить почти все хвосты.
Рыбы
То, что вчера еще казалось абсолютно нереальным, сегодня может стать действительностью. Надо лишь приложить к этому минимальные усилия.