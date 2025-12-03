Последние 28 дней года: как расставить приоритеты, чтобы войти в январь без долгов и хаоса

Служебный декабрь часто превращается в гонку за мифическим «успеть все до 31-го». Гораздо продуктивнее честно расставить приоритеты. Имеет смысл составить перечень задач до конца года и разделить его для себя на три группы: то, что критично закрыть до праздников; то, что безболезненно перенесется на январь; и то, от чего можно отказаться, не нанося ущерба ни себе, ни коллегам. Обычно оказывается, что по-настоящему срочная лишь часть дел, а остальное подпадает под категорию «хотелось бы».