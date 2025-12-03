Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 3 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам придется подойти со всей ответственностью к любому делу, даже самому незначительному. Только в этом случае наметится прогресс, которого вы давно жаждете.
Телец
Вы способны заметить куда больше, чем думают некоторые. Сегодня что-то может вызвать у вас некоторые вопросы. Задайте их и посмотрите, как будет выкручиваться отвечающий. Возможно вас пытаются обвести вокруг пальца.
Близнецы
Сегодняшний день должен быть исключительно хорош. Жаль, что он не будет длиннее, чем остальные.
Рак
Сегодня вы сможете найти время и силы и для себя и для других. Найти-то вы их найдете, но рассчитать их так, чтобы хватило до конца дня, вряд ли сумеете. Возможно, придется рано лечь спать.
Лев
Если для достижения цели, которую вы так алкаете, требуется немного риска, сегодня вы сможете на него решиться. Если же вы проиграете, то сможете утешиться тем фактом, что приобрели полезный жизненный опыт.
Дева
Сегодня на первый план выйдут проблемы финансового порядка. Что, собственно, новостью не является - к этому давно уже все привыкли, но раздражение может вызвать.
Весы
Сегодня вам не стоит ни в чем отклоняться от привычной, проверенной временем схемы действий. Ничто новое нынче успеха иметь не будет.
Скорпион
Сегодня на вас обрушится такое количество информации, что переварить ее вы будете просто не в состоянии. Откладывать же этот процесс на потом неразумно, ситуация только усугубится. Вам необходима чья-то помощь.
Стрелец
Сегодня вам предстоит сделать что-то, чего вы никогда не делали ранее. Это отнимет массу нервной энергии, зато наполнит день смыслом.
Козерог
На сегодняшний день не стоит строить жестких планов. Их наверняка придется менять. Возможно, вам придется заняться тем, в чем вы не слишком хорошо разбираетесь.
Водолей
Сегодня вы можете оказаться немного оторваны от действительности. С одной стороны, это поможет слегка передохнуть, с другой - можете помешать в принятии тех или иных решений.
Рыбы
Действуйте, если не боитесь, что кусочек вашей личной жизни может стать достоянием общественности. Бойтесь старушек с бойкими язычками.