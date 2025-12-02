Что вам нужно знать о декабре 2025 года, исходя из вашей даты рождения

Универсальный месяц 3 пробуждает в вас дух приключений. Социальная энергия декабря усиливает желание самовыражения и даже рискованности, чего обычно у вас меньше. Если вы в паре — устраивайте выходы с другими парами и приглашайте одиноких друзей. Если свободны — дерзайте в романтике.