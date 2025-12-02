"Аватар 3" на больших экранах уже через несколько недель - что о фильме говорят первые зрители
Новый фильм франшизы Джеймса Кэмерона: "Аватар" выходит в мировой прокат уже совсем скоро, обещая зрителям новое эпическое путешествие в фантастический мир. Некоторые кинокритики посмотрели картину и поделились своими отзывами.
Фильм Джеймса Кэмерона "Аватар 3: Огонь и пепел" был показан представителям западной кинопрессы перед его выходом в прокат. Журналисты называют третье путешествие на Пандору "вершиной кинозрелища", которая выводит "визуальное оформление и эмоциональный накал на совершенно новый уровень", сообщает портал Kinonews.
Кинокритик Кортни Ховард высоко оценила третью часть, написав, что такие картины, как "Огонь и пепел", напоминают, "для чего вообще строились кинотеатры". "С третьим фильмом Джеймс Кэмерон все еще в ударе, заставляя эпическое зрелище эмоционально воздействовать на зрителя, - отметила Ховард. - Великолепная сага. Смелая, блестящая и потрясающая во всех отношениях - вот для чего строились кинотеатры".
Ее коллега, критик Шон Таджипур, поддержал эти оценки в свое отзыве. Он написал, что с "Огнем и пеплом" Кэмерон "продолжает раздвигать границы кино с каждым новым кадром". "Я не самый большой фанат “Аватара”, но "Огонь и пепел" вновь доказывает, что Джеймс Кэмерон может и всегда будет подниматься на следующую вершину кинозрелища, выводя кинематограф в новую реальность и переопределяя развитие самого понятия "блокбастера", - написал он. - Это смело, захватывающе, незабываемо и движимо невероятно амбициозным замыслом".
Корреспондент Collider Перри Немирофф поделилась впечатлениями о фильме: "Уже третий фильм, а я все еще не могу прийти в себя от того, насколько они волшебны. Жаль, что у меня нет более оригинальной формулировки. Я не верила, что меня снова затянет в мир Пандоры и настолько увлечет происходящим, но это произошло очень быстро. И лишь потом приходит осознание, насколько возросла сложность многих аспектов производства".
Фильм "Аватар 3: Огонь и пепел" в кинотеатрах Латвии можно будет увидеть уже с 17 декабря.