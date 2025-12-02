"Аватар 3" на больших экранах уже через несколько недель - что о фильме говорят первые зрители

Корреспондент Collider Перри Немирофф поделилась впечатлениями о фильме: "Уже третий фильм, а я все еще не могу прийти в себя от того, насколько они волшебны. Жаль, что у меня нет более оригинальной формулировки. Я не верила, что меня снова затянет в мир Пандоры и настолько увлечет происходящим, но это произошло очень быстро. И лишь потом приходит осознание, насколько возросла сложность многих аспектов производства".