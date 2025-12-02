Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 2 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня не тот день, когда вам следовало бы заботиться о чувствах окружающих. Пускай голова о них болит у кого-нибудь другого. Вы сможете восстановить свою способность влиять на события.
Телец
Сегодня в вашем распоряжении окажутся ресурсы до такой степени немаленькие, что проблемой будет найти им применение. Однако, лучше постараться сейчас, ибо вероятность того, что они (ресурсы) будут ждать своего часа сколь угодно долго, невелика.
Близнецы
Сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком, и вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки обратно.
Рак
Сегодня вы будете подобны фокуснику, с легкостью проделывающему то, что кажется просто физически невозможным. Все будут смотреть на вас с восхищенным изумлением. Они ведь не знают, сколько сил и времени было потрачено ради этого маленького представления.
Лев
Сегодняшний день принесет вам состояние озадаченности с налетом хмурости. Вполне возможно, что вы действительно двигаетесь в неверном направлении. Стоит серьезно пересмотреть свои планы.
Дева
Прежде чем отправляться в путешествие по неизведанным мирам, постарайтесь завершить все имеющиеся неотложные дела, ибо времени оно может занять больше, чем вы предполагаете.
Весы
Сколь бы хороши ни были ваши намерения, все все равно будет не так как хотелось бы. Сегодня вы попадете в волну, выбраться из которой вам не удастся. Придется терпеливо ждать, пока она схлынет сама.
Скорпион
Сегодня на чашу весов могут лечь ваши отношения с кем-то. Просчитайте все варианты. То, что сегодня кажется хорошей идеей, требующей минимальных жертв, может привести вас на грань отчаяния в будущем.
Стрелец
Хорошо иметь возможность делать все что хочется, но почему-то быстро надоедает. Направьте свою бешеную энергию на то, чтобы сделать что-то, что хочется кому-то другому.
Козерог
Самым страшным врагом для вас сегодня будет скука. Справиться с ней будет непросто, но необходимо, ибо в противном случае она станет причиной массы неприятностей.
Водолей
Будьте осторожны, сегодня велика вероятность ляпнуть что-нибудь в самый неподходящий момент. Среди людей, вас окружающих, может оказаться парочка-другая особо чувствительных особей.
Рыбы
Коль скоро вы страдаете от недостатка информации, пользуйтесь своей способностью строить предположения поактивнее. Сегодня вам не помешает некоторая осмотрительность.