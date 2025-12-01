5 знаков зодиака, которые испытывали финансовые трудности в 2025 году, но разбогатеют в 2026

В 2026 году эта ясность приносит плоды. Деву ждет год, когда стратегия превращается в доход. Появляется повышение, проект взлетает или давняя идея наконец начинает приносить прибыль. Вы больше не гадаете — вы действуете. И благодаря тому, что вы отсекли столько лишнего в этом году, вы входите в 2026-й легче, точнее и с полным осознанием своей ценности. Это год, когда ваши усилия перестают быть невидимыми и начинают приносить деньги.