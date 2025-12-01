Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 1 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы и ваши поступки будут у всех на устах. В ваших же интересах не натворить ничего особо предосудительного, ибо скрыть это вряд ли удастся.
Телец
Возможно, вам предстоит довольно длительная поездка. Будьте готовы быстро собрать чемодан.
Близнецы
Сегодня вы будете более хрупки, чем обычно, как в психологическом, так и физиологическом смысле. Постарайтесь оградить себя от сквозняков и скандалов.
Рак
Самой большой ошибкой, которую вы можете сегодня допустить, будет недооценка собственных сил. Стоит обратить на это внимание, в самом деле, обидно будет, если они пропадут даром.
Лев
Сегодня можете быть сколь угодно эксцентричны, но извольте при этом удерживаться в рамках приличий. Будьте особо вежливы с соседями, они могут доставить вам массу неприятностей, если найдут для этого повод.
Дева
Сегодня следует помнить, что дружба - вещь хрупкая и что если направить на нее всю вашу колоссальную энергию, она может не выдержать и сломаться.
Весы
Вы можете увековечить свою точку зрения, посредством высечения соответствующей надписи на камне, однако это еще не гарантирует, что на нее обратят внимание. Не стоит так настаивать на своем - напрасный труд.
Скорпион
Сегодня вы можете почувствовать недостаток сил, как физических, так и душевных. Последнее опаснее, потому постарайтесь по возможности избегать общества излишне эмоциональных людей.
Стрелец
Сегодня вам придется популярно объяснять окружающим довольно сложные и, по всей вероятности, просто недоступные им вещи. Если хоть один поймет - считайте себя героем.
Козерог
Постарайтесь сегодня быть полезным ну если не для общества, то хотя бы для самого себя. В целом день будет удачным, но жутко скучным. Не ешьте тяжелой пищи.
Водолей
Сегодня у вас не будет необходимости как-либо оправдывать свои действия. Вам простят все что угодно, хотя злоупотреблять этим, пожалуй, не стоит.
Рыбы
Сегодня все будет именно так, как вам хотелось бы, и даже немного лучше. Примите поздравления.