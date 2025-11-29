Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 29 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Дружба - отличная вещь, но друзья иногда могут быть столь утомительны... Сегодня от некоторых из них придется прятаться.
Телец
Время - самая большая драгоценность, а сегодня - особенно. Поэтому постарайтесь расходовать его максимально бережно и расчетливо, особенно с утра.
Близнецы
Сегодняшний день прекрасно подойдет для проведения важных переговоров. Вы будете в меру красноречивы и необыкновенно убедительны.
Рак
Сегодняшний день может оказаться очень опасным для личных взаимоотношений. Постарайтесь следить за своими словами и действиями и быть максимально осторожным в общении с дорогим для вас человеком.
Лев
Если вы не поторопитесь, вы можете упустить очень неплохой шанс. Фортуна не терпит нерешительности.
Дева
Сегодня вы можете быть просто счастливы. Единственное, что для этого требуется - захотеть. И обязательно станете. Тут же.
Весы
Сегодня вам, возможно, предстоит принять на себя ответственность за дело, с которым кто-то не смог справиться. Не стоит оказываться, хуже чем было вы не сделаете, а справившись, заслужите репутацию незаменимого человека.
Скорпион
Возможно, сегодняшний день вам покажется наихудшим в жизни. Не расстраивайтесь, если это действительно так, то в будущем вас ожидает исключительно безоблачное существование.
Стрелец
Постарайтесь осмыслить и усвоить те уроки, которые преподали вам ваши же чувства. Особое внимание уделите тем мелочам, на которые, казалось бы, и время-то тратить жалко.
Козерог
Сегодня вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. Не то, чтобы обычно это было не так, но нынче ваша щепетильность и вовсе не будет иметь никаких границ. Но, все же не слишком усердствуйте.
Водолей
Ваш дом - ваша крепость, и вы, безусловно, в нем хозяин. Сегодня вам придется поддержать это хлопотное реноме, в противном случае вас обвинят в манкировании своими обязанностями.
Рыбы
Сегодня вас могут здорово загрузить проблемами, к вашим делам никакого отношения не имеющими, а потом вежливо сказать "спасибо". Постарайтесь не попасться на эту удочку и, сколь бы неловко вам ни было, поинтересоваться, а что собственно, вы будете с этого иметь.