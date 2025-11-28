Зачем мы украшаем дом к Рождеству: психолог вывела нас на чистую воду
Сияние рождественских огней означает не только приближение праздничного сезона - это способ привнести свет и спокойствие в дом в самые темные месяцы года.
Согласно данным рождественского опроса IKEA, 80% людей считают важным украсить свой дом к этому празднику, причем многие начинают планировать это еще задолго до декабря. Психолог Мария Абелтиня отмечает, что украшение дома - это больше, чем просто традиция: это эмоциональный ритуал, который помогает создать атмосферу уюта, единения и спокойствия.
Опрос показал, что праздничный период у жителей Латвии прежде всего ассоциируется с уютом, душевностью и теплом. Четверть респондентов (26%) начинают задумываться о Рождестве сразу после 18 ноября, а почти половина (41%) приступает к подготовке в декабре. Каждый третий (35%) отметил, что в Рождество ощущает уют и умиротворение, 21% описывают свое настроение как радостное, а еще 21% - как ностальгическое. Даже после праздников у многих сохраняются позитивные эмоции - 32% наслаждаются спокойствием и отдыхом, а 30% чувствуют себя счастливыми после времени, проведенного с близкими.
"Эти данные показывают, что жители Латвии воспринимают Рождество как время, когда можно замедлиться и позаботиться о своем эмоциональном благополучии. Несмотря на то, что многие начинают украшать дом довольно рано, это не связано с внешним давлением - таким образом люди создают уютную атмосферу и возвращаются к тому, что кажется знакомым и успокаивающим. Несколько простых изменений в доме могут существенно повлиять на то, как мы воспринимаем праздничный сезон", - говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус.
Украшение дома способствует приятным эмоциям
Психолог Мария Абелтиня подчеркивает, что украшение жилья перед праздниками - это ритуал, который нередко становится своеобразным мостом к воспоминаниям, связывая нас с приятными праздничными моментами из прошлого. Повторяя этот ритуал каждый год, мы закрепляем эмоциональную ассоциацию: "Я украсил дом - значит, все хорошо, спокойно и тепло".
"Для многих из нас Рождество - это возможность побыть вместе и ощутить связь с другими людьми, и именно этот опыт запускает в нашей нервной системе режим покоя: мы физиологически становимся более уравновешенными, стабильными и эмоционально наполненными, когда находимся в контакте с важными для нас людьми. Кроме того, предвкушение праздника само по себе может усилить ощущение счастья. Наведение порядка в доме и красоты вокруг также способствуют приятным эмоциям, формируют гармоничную среду и дают ощущение, что у нас есть место для спокойствия", - поясняет Абелтиня.
В самые темные и холодные месяцы года у нас естественным образом возникает желание света и тепла. И здесь на помощь приходят гирлянды, свечи и элементы интерьера, которые создают уют.
Опрос подтверждает, что атмосфера дома является важнейшей частью праздничного настроения. Трое из четырех жителей Латвии (75%) украшают дом гирляндами или рождественской подсветкой, 46% используют рождественские венки, а 36% расставляют по дому небольшие декоративные фигурки, например, оленей или Санта-Клауса.
Баланс между радостью и стрессом
Хотя многие жители Латвии дорожат традициями праздничного сезона, некоторые отмечают, что декабрь для них становится напряженным месяцем. Опрос показал, что почти каждый десятый респондент во время праздников чувствует себя уставшим, а 4% испытывают стресс или грусть. "Подготовка к праздникам часто связана с финансовыми затратами, нехваткой времени и сравнением с идеальными образами праздника, которые мы видим в рекламе и социальных сетях. Не у всех есть возможность отметить праздник с близкими, и это может вызвать печаль или ощущение одиночества. Поэтому важно помнить: реклама показывает приукрашенную реальность, а у большинства людей даже в праздничное время остаются свои заботы и трудности. Однако это не означает, что не нужно праздновать. Мы можем создать свое собственное ощущение праздника - внешне, украсив дом или приготовив особое блюдо, и внутренне, находя смысл, тепло и радость в помощи другим, общении и благодарности", - подчеркивает Абелтиня.
Пять советов дизайнера, как привнести в дом праздничное умиротворение
"Не существует единственно правильного способа украсить дом к Рождеству. Для одних это яркие огни и цвета, для других - спокойные оттенки и свечи. Главное, чтобы украшения отражали вашу индивидуальность и приносили радость. Лучшие украшения для дома - те, что кажутся подлинными и наполнены деталями, рассказывающими вашу историю", - говорит Римкус.
1. Многослойное освещение: сочетайте гирлянды, фонари и свечи, чтобы создать мягкую, светящуюся атмосферу.
2. Усильте отражение: разместите рядом с источниками света - лампами, гирляндами или окнами - зеркала, чтобы усилить яркость и создать ощущение открытого и уютного пространства.
3. Натуральные акценты: добавьте еловые ветви, сушеные апельсины или палочки корицы, чтобы наполнить дом ароматами и природными текстурами.
4. Обновите текстиль: поменяйте чехлы на подушках или добавьте сезонный плед, чтобы привнести в дом тепло и традиционные рождественские оттенки.
5. Выделите место для центрального праздничного элемента: будь то рождественская елка, композиция со свечами или уголок с любимыми украшениями - одна выразительная точка притяжения способна мгновенно создать праздничное настроение и наполнить дом атмосферой сезона.
Онлайн-опрос по заказу IKEA был проведен исследовательской компанией Norstat в сентябре 2025 года, в нем приняли участие 1048 жителей Латвии. В целом в странах Балтии было опрошено более 3100 человек.