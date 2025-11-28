Зачем мы украшаем дом к Рождеству: психолог вывела нас на чистую воду

Хотя многие жители Латвии дорожат традициями праздничного сезона, некоторые отмечают, что декабрь для них становится напряженным месяцем. Опрос показал, что почти каждый десятый респондент во время праздников чувствует себя уставшим, а 4% испытывают стресс или грусть. "Подготовка к праздникам часто связана с финансовыми затратами, нехваткой времени и сравнением с идеальными образами праздника, которые мы видим в рекламе и социальных сетях. Не у всех есть возможность отметить праздник с близкими, и это может вызвать печаль или ощущение одиночества. Поэтому важно помнить: реклама показывает приукрашенную реальность, а у большинства людей даже в праздничное время остаются свои заботы и трудности. Однако это не означает, что не нужно праздновать. Мы можем создать свое собственное ощущение праздника - внешне, украсив дом или приготовив особое блюдо, и внутренне, находя смысл, тепло и радость в помощи другим, общении и благодарности", - подчеркивает Абелтиня.