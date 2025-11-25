Жизнь станет намного лучше: 3 знака зодиака, которым повезет в декабре 2025 года
С завершением сезона ретроградов в этом месяце, жизнь значительно налаживается для трех знаков зодиака к концу декабря 2025 года. Некоторые важные астрологические сдвиги ослабляют энергию, которая создавала для них трудности.
В декабре мы наконец-то преодолеем период тени ретроградного Меркурия, который заканчивается 17 декабря. После ретрограда ему обычно требуется несколько недель, чтобы набрать скорость и окончательно вернуться в норму. До тех пор ничто не гарантировано на 100%, но к концу месяца все наконец-то снова почувствуется правильным, пишет YourTango.
Сатурн, планета кармы, которая замедляла события, 28 ноября станет директным и начнет двигаться вперед к концу декабря. Он проходит последние градусы Рыб, прежде чем окончательно перейти в Овен в феврале 2026 года. Наряду с Сатурном, Плутон теперь также движется прямо, а Нептун станет директным 10 декабря, тоже покидая Рыбы окончательно в январе 2026 года.
К концу декабря Солнце, Венера и Марс войдут в Козерог — один из самых стабильных знаков Зодиака. Это означает, что мы начнем видеть больше баланса в жизни, пока приближаются праздники, и эти астрологические знаки наконец-то почувствуют, что жизнь налаживается.
Близнецы
Ваши недавние проблемы с общением и в отношениях, а также неожиданные события, были вызваны влиянием Меркурия и Урана. Теперь вы можете выдохнуть. Отношения налаживаются - после 17 декабря все недопонимания уйдут, а после Новолуния 19 декабря вы получите полную ясность в личной жизни. Уран ушел в другой знак, принося спокойствие, а энергия Сатурна, которая вас замедляла, исчезает, даря стабильность. Вы чувствуете себя уверенно и готовы к Новому году!
Дева
Ваша управляющая планета Меркурий была ретроградной, что путало мысли и создавало хаос, а другие планеты давили на сферу дома и семьи. Связь восстановится и после 17 декабря проблемы с техникой и общением наконец-то закончатся. Уран теперь находится в знаке, который вам помогает, а значит, появляются новые возможности. И самое главное: Солнце, Венера и Марс переходят в дружественный вам знак Козерога. Это сдвигает фокус на ваш Дом Любви, развлечений и отдыха. Ждите радости и любви и прекрасного завершения года!
Рыбы
Ретроградный Меркурий создавал помехи в работе и карьере. А Сатурн и Нептун в вашем знаке вносили много неразберихи и вызывали серьезные, трудные жизненные перемены. Хорошая новость - этот сложный этап подходит к концу! Карьера налаживается: после 17 декабря проблемы на работе начнут решаться. Период сильной путаницы уходит, принося ясность. Когда планеты входят в Козерог, вы почувствуете себя гораздо устойчивее. Вы станете общительнее и активнее, что поможет вам завести полезные знакомства. Вторая половина декабря определенно будет удачной!