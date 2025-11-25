Жизнь станет намного лучше: 3 знака зодиака, которым повезет в декабре 2025 года

Ваша управляющая планета Меркурий была ретроградной, что путало мысли и создавало хаос, а другие планеты давили на сферу дома и семьи. Связь восстановится и после 17 декабря проблемы с техникой и общением наконец-то закончатся. Уран теперь находится в знаке, который вам помогает, а значит, появляются новые возможности. И самое главное: Солнце, Венера и Марс переходят в дружественный вам знак Козерога. Это сдвигает фокус на ваш Дом Любви, развлечений и отдыха. Ждите радости и любви и прекрасного завершения года!