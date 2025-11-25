"Эта награда делает моложе": Яков Рафальсон стал триумфатором "Ночи лицедеев"
На "Ночи лицедеев" в театре Dailes на днях чествовали лучших мастеров сцены: Рижский русский театр Михаила Чехова получил две творческие награды, а актер Яков Рафальсон — премию за жизненный вклад в искусство.
23 ноября в театре Dailes царила праздничная и творческая атмосфера - каждый год в этот день на церемонии вручения премии "Ночь лицедеев" собираются театральные деятели Латвии, творческие команды и артисты, чтобы отметить самые яркие достижения в области сценического искусства.
В этом году Рижский русский театр Михаила Чехова был представлен в шести номинациях; лауреатами премии стали творческий дуэт MAREUNROL’S в категории "Лучший художник по костюмам" - за работу над спектаклем "Леди Макбет" и Катрина Нейбурга в категории "Лучший видеохудожник" - также за оформление спектакля "Леди Макбет". Кроме того, награду "За жизненный вклад в театральное искусство" получил артист Яков Рафальсон, которого представители Театра Чехова перед началом церемонии торжественно встретили у театра Dailes и проводили в зал. Коллеги из других театров и зрители также тепло приветствовали актера, выражая уважение к его таланту и многолетней профессиональной деятельности.
Яков Рафальсон после получения награды: "Добрый вечер, мои дорогие коллеги! Добрый вечер, дорогие зрители! Сердечно благодарю всех, кто отдал мне свой голос и позволил сегодня вечером подняться на эту сцену. Это уже третий раз, когда я поднимаюсь по этим ступеням в "Ночь лицедеев", и я заметил, что с каждым разом мне становится всё легче преодолевать любые лестницы, даже если лифт не работает. Теперь я знаю, почему. Эта награда всех, кто ее получает, делает моложе - ну, по меньшей мере, лет на двенадцать. Галочка, верно я говорю? Моя жена… Если бы не ты, дорогая, я бы, наверное, не стоял здесь сегодня вечером с этой наградой в руках. Я очень благодарен моему Театру Михаила Чехова. Спасибо всем моим партнерам, спасибо всем - и спасибо сцене!"
Дана Бйорк, директор Рижского русского театра Михаила Чехова, подчеркнула важность этого вечера для всей команды, особо отметив Я. Рафальсона: "В этом году Театр Чехова был номинирован в шести категориях. Мы гордимся, что получили награды "Лучший художник по костюмам" (MAREUNROL’S) и "Лучший видеохудожник" (Катрина Нейбурга). Но кульминацией "Ночи лицедеев" этого года для нашего театра, безусловно, стала награда за жизненный вклад, врученная Якову Рафальсону. Для того, чтобы сделать этот вечер особенно душевным и незабываемым, мы приготовили ему сюрприз: привезли артиста в театр Dailes на элегантном ретро-автомобиле, а по дороге на церемонию организовали еще несколько красивых моментов. С праздником всех!"
Яков Рафальсон, родившийся 5 ноября 1946 года в Макеевке (Украина), - один из самых ярких актеров латвийского театра. Его отец был рижанином, и в 1964 году семья Якова вернулась в Ригу, где он и окончил школу. После обучения в Ярославском театральном училище он работал в нескольких российских театрах, но в 1991 году переехал в Ригу, присоединившись к труппе Государственного Рижского театра русской драмы (с 2006 года - Рижский русский театр Михаила Чехова), который и стал главной площадкой для блестящей карьеры Якова Рафальсона. Он известен своими разнообразными и полными энергии ролями как в трагедиях, так и в комедиях, а также яркой работой в кино, в том числе в сериалах LTV "Neprāta cena" и "UgunsGrēks". Я. Рафальсон - увлеченный ценитель поэзии и литературы, создатель моноспектаклей "Фальцет времени" и "Рафальсонанта со струнными". В 1996 и 2001 годах он был удостоен премии "Ночь лицедеев" в номинации "Лучший актер", в 2003 году был награжден орденом Трех звезд, в 2018 году получил приз Харийса Лиепиньша, а в 2024 году - премию Жаниса Катлапса за выдающуюся работу в латвийском театре, кино и на телевидении. В последние годы зрители особенно высоко оценили блистательную игру Я. Рафальсона в спектаклях "Король Лир", "Танго между строк", "Одесса, город колдовской…", а также в постановке "Тартюф" (которая в настоящее время в репертуаре), где его персонажи отличаются глубокой человечностью и выразительностью.
Номинации Театра Чехова в сезоне 2024/2025 года:
- Артурс Дицис - "Лучшая новая работа в области драматургии или лучший сценарий спектакля, театральный текст"
- Анна Фишере - "Лучшая новая работа в области музыки или лучшее музыкальное оформление"
- Вероника Плотникова - "Лучшая актриса"
- MAREUNROL’S - "Лучший художник по костюмам"
- Катрина Нейбурга - "Лучший видеохудожник"
"Ночь лицедеев" - организованная Союзом театральных деятелей Латвии ежегодная церемония, которая проходит 23 ноября, в день рождения Эдуарда Смильгиса. На ней отмечаются выдающиеся творческие достижения в сфере театрального искусства по итогам предыдущего сезона.