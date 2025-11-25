"Эта награда делает моложе": Яков Рафальсон стал триумфатором "Ночи лицедеев"

Яков Рафальсон, родившийся 5 ноября 1946 года в Макеевке (Украина), - один из самых ярких актеров латвийского театра. Его отец был рижанином, и в 1964 году семья Якова вернулась в Ригу, где он и окончил школу. После обучения в Ярославском театральном училище он работал в нескольких российских театрах, но в 1991 году переехал в Ригу, присоединившись к труппе Государственного Рижского театра русской драмы (с 2006 года - Рижский русский театр Михаила Чехова), который и стал главной площадкой для блестящей карьеры Якова Рафальсона. Он известен своими разнообразными и полными энергии ролями как в трагедиях, так и в комедиях, а также яркой работой в кино, в том числе в сериалах LTV "Neprāta cena" и "UgunsGrēks". Я. Рафальсон - увлеченный ценитель поэзии и литературы, создатель моноспектаклей "Фальцет времени" и "Рафальсонанта со струнными". В 1996 и 2001 годах он был удостоен премии "Ночь лицедеев" в номинации "Лучший актер", в 2003 году был награжден орденом Трех звезд, в 2018 году получил приз Харийса Лиепиньша, а в 2024 году - премию Жаниса Катлапса за выдающуюся работу в латвийском театре, кино и на телевидении. В последние годы зрители особенно высоко оценили блистательную игру Я. Рафальсона в спектаклях "Король Лир", "Танго между строк", "Одесса, город колдовской…", а также в постановке "Тартюф" (которая в настоящее время в репертуаре), где его персонажи отличаются глубокой человечностью и выразительностью.