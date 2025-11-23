Праздничная елка по нумерологии: когда украшать, в какие цвета и куда поставить, чтобы сопутствовал успех

Учтите: энергии «1» не сочетаются с поврежденными игрушками. Год ассоциируется с чистым листом и новыми возможностями, поэтому предметы со “следами прошлого” несут застой. Слишком старые игрушки, вызывающие негативные воспоминания, тоже лучше убрать. Избегайте острых, колючих форм, черепов, агрессивного декора. «Игрушки, которые вы не любите, тоже лучше не выбирать. Нумерологически “1” работает только там, где есть ваша личная воля. Если вы вешаете что-то “потому что надо” — это блокирует энергию года. Лучше минимализм, чем “чтобы было”», — говорит эксперт.