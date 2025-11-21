Два знака зодиака, которым непросто в молодости - но с возрастом все складывается великолепно

Козероги живут под покровительством строгого Сатурна, планеты дисциплины и зрелости. Именно поэтому в юности вам часто кажется, что вы вкладываетесь в работу, отношения, планы — а видимого результата нет. AstrologyBro говорит о «долгом периоде проб и ошибок», когда вы строите свою жизнь почти вслепую.