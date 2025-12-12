Латвийка на подиумах Дубая: Ольга Балтрукевич стала лицом Emirates Fashion Week и вошла в ТОП-50 женщин мира

На церемонии премии «Top-50 Beautiful & Famous Girls in the World» Балтрукевич была отмечена за вклад в развитие женских проектов. Организаторы подчеркнули, что её деятельность сочетает в себе элементы культурного амбассадорства, моды и социальной работы: поддержка женщин, создание международных возможностей, развитие женской видимости. «В мире моды действительно много закрытых дверей. Мне важно, чтобы женщины из Латвии и других стран видели, что они могут быть частью этой индустрии. Я вместе со своими коллегами создали пространство, где женщина может попробовать себя в новых ролях, получить медийный опыт и стать больше, чем она сама о себе думала. Это точка входа в новую реальность. Это награда не моя, а нашей команды», — отметила Балтрукевич.