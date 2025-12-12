Латвийка на подиумах Дубая: Ольга Балтрукевич стала лицом Emirates Fashion Week и вошла в ТОП-50 женщин мира
Совсем недавно в Дубае завершилась осенняя неделя моды Emirates Fashion Week. В этом сезоне заметной фигурой недели вновь стала Ольга Балтрукевич, представляющая Латвию.
Ольга Балтрукевич не только во второй раз участвовала в показах, но и выступила официальным лицом Недели моды, открывая один из ключевых выходов сезона, сообщает портал balticevents.info.
Одновременно с подиумной программой Ольга удостоилась международной премии «Top-50 Beautiful & Famous Girls in the World», которую ежегодно присуждают в Дубае женщинам, влияющим на индустрию моды, творчество и социальные проекты.
Особенностью участия Балтрукевич стало то, что в Дубай она прибыла не одна, а вместе с ней на площадке работала команда девушек из ее авторского проекта OVIVIYA.
«Мы видим огромный интерес к участию женщин из разных стран, но формат, когда лидер проекта привозит сразу целую команду и лично сопровождает каждую участницу, - редкость. Это привнесло особую динамику», - отметил координатор Emirates Fashion Week Ольга Хайруллова.
На церемонии премии «Top-50 Beautiful & Famous Girls in the World» Балтрукевич была отмечена за вклад в развитие женских проектов. Организаторы подчеркнули, что её деятельность сочетает в себе элементы культурного амбассадорства, моды и социальной работы: поддержка женщин, создание международных возможностей, развитие женской видимости. «В мире моды действительно много закрытых дверей. Мне важно, чтобы женщины из Латвии и других стран видели, что они могут быть частью этой индустрии. Я вместе со своими коллегами создали пространство, где женщина может попробовать себя в новых ролях, получить медийный опыт и стать больше, чем она сама о себе думала. Это точка входа в новую реальность. Это награда не моя, а нашей команды», — отметила Балтрукевич.
На данный момент Ольга уже ведет переговоры с международными проектами, которые рады будут принять латвийских девушек на международных конкурсах красоты, неделях моды и на множестве других проектов.