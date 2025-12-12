Восточная граница Балтии как щит ЕС: Рига, Вильнюс и Таллин требуют учесть риски приграничья

"2025 год был сложным для стран Балтии, но в то же время и годом тесного сотрудничества. Мы завершили отключение БРЭЛЛ, укрепили региональную безопасность и внешнюю границу ЕС, добились прогресса в проекте Rail Baltica и тесно сотрудничали в поддержке Украины", - сказала Силиня, размышляя о прошедшем годе.