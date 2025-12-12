Восточная граница Балтии как щит ЕС: Рига, Вильнюс и Таллин требуют учесть риски приграничья
Экономические трудности восточного приграничья Балтии должны стать общеевропейским вопросом, заявили премьер-министры Латвии, Литвы и Эстонии на встрече в Риге.
В пятницу в Риге под председательством премьер-министра Латвии Эвики Силини состоялось заседание премьер-министров Совета министров стран Балтии, в котором приняли участие премьер-министр Эстонии Кристен Михал и премьер-министр Литвы Инга Ругиниене. Встреча завершила председательство Латвии в Совете министров Балтии в 2025 году.
Главы правительств обсудили актуальные вопросы региональной безопасности, ход реализации железнодорожного проекта Rail Baltica и общие интересы стран Балтии в переговорах по следующему многолетнему бюджету ЕС.
"2025 год был сложным для стран Балтии, но в то же время и годом тесного сотрудничества. Мы завершили отключение БРЭЛЛ, укрепили региональную безопасность и внешнюю границу ЕС, добились прогресса в проекте Rail Baltica и тесно сотрудничали в поддержке Украины", - сказала Силиня, размышляя о прошедшем годе.
Премьер-министры единогласно поддержали общую цель - в 2026 году тратить на оборону 5% валового внутреннего продукта (ВВП). Премьер-министр Латвии подчеркнула, что этим решением страны Балтии делают НАТО сильнее, так как средства будут направлены на укрепление как национального потенциала, так и оборонного потенциала НАТО.
Главы правительств стран Балтии также подтвердили тесное сотрудничество по вопросам безопасности внешних границ и гибридных угроз.
"Мы продолжим противостоять давлению нелегальной миграции на границе с Беларусью. Такие атаки, в том числе инциденты с воздушными шарами в Литве и Латвии, опасны и недопустимы", - сказала Силиня.
Главы правительств поддержали предложение Европейской комиссии по укреплению безопасности и обороны, отметив при этом необходимость признания на уровне ЕС экономических проблем, с которыми сталкивается восточное приграничье. Премьер-министры согласились с тем, что бюджет ЕС должен укреплять конкурентоспособность и обеспечивать честную конкуренцию в сельском хозяйстве.
Эвика Силиня поблагодарила Литву и Эстонию за поддержку подготовки Латвии к Совету Безопасности ООН. "Мы будем защищать интересы не только Латвии, но и стран Балтии и Европы в целом. К этой задаче мы относимся с полной ответственностью", - подчеркнула премьер-министр.