4 знака зодиака, которые поймают волну невероятных возможностей в ближайшее время
Сезон Стрельца начнется 21 ноября 2025 года, и вместе с ним придут оптимизм, расширение горизонтов и особая духовная энергия. И хотя каждый почувствует эту огненную, вдохновляющую вибрацию, некоторые знаки окажутся в самом центре событий. Они гибкие, интуитивные, умеют адаптироваться — а именно это нужно, чтобы извлечь максимум из энергии сезона.
Стрелец: самопознание и внутренний подъем
Это ваш сезон, Стрельцы. Ваша природная харизма усиливается, и даже ретроградность Юпитера не снижает удачу — она просто делает ее более тонкой, глубокой, внутренней. Возможны возвращения к старым мечтам, проектам или идеям, которыми вы когда-то жили, но отложили.
Юпитер помогает вам переосмыслить свои намерения, чтобы в момент его директного разворота вы смогли выстрелить максимально точно. Сфокусируйтесь на обучении, путешествиях, творческом самовыражении, истории, философии. Все, что расширяет сознание, укрепляет ваш путь.
Точка проявления: вера. Чем глубже вы верите в свое будущее, тем быстрее оно откликается.
Близнецы: озарения в отношениях
У Близнецов активизируется сектор отношений — романтических, партнерских и деловых. Сезон предлагает пересмотреть связи, восстановить диалог или наконец-то сказать вслух то, что давно зрело внутри.
Ретроградный Меркурий (ваш управитель) подталкивает к честности и эмоциональной глубине, а ретроградный Юпитер в Раке помогает укреплять самоценность и личные границы. Может случиться важный разговор, извинение, возобновление контакта или предложение о партнерстве, которое откроет новые горизонты.
Точка проявления: согласие головы и сердца. Когда логика и чувства совпадают, происходят быстрые изменения.
Дева: исцеление сердцем
Сезон Стрельца переносит ваше внимание в сферу дома, семьи, корней и внутреннего комфорта. Вы можете почувствовать, что самое важное сейчас — замедлиться, навести порядок, позаботиться о себе и о близком пространстве.
Для Дев это время мягкого, теплого восстановления: расстановка границ, обновление обстановки, разговоры с родными, поиск тишины и эмоциональной опоры. Ретроградный Юпитер подсказывает, что радость придет через дружбу, поддержку и чувство принадлежности.
Точка проявления: благодарность. Чем больше вы цените стабильность и простые моменты, тем сильнее растет ощущение внутренней удачи.
Рыбы: космическое расширение
Солнце в Стрельце активирует ваш сектор карьеры и предназначения. Сезон стимулирует делать смелые шаги, выходить на более заметные позиции, проявлять свои таланты ярче.
Юпитер — управитель Рыб — ретрограден, но его энергия все равно работает на вас. Возможно возвращение к старому проекту или мечте, которая снова начнет вдохновлять. Это не шаг назад, а настройка направления. Ваша интуиция в этот период особенно сильна — слушайте ее, и двери начнут открываться сами.
Точка проявления: видение. Представляйте свою будущую жизнь детально и ярко, и она начнет формироваться вокруг вас.