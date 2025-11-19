4 знака зодиака, которые поймают волну невероятных возможностей в ближайшее время

Это ваш сезон, Стрельцы. Ваша природная харизма усиливается, и даже ретроградность Юпитера не снижает удачу — она просто делает ее более тонкой, глубокой, внутренней. Возможны возвращения к старым мечтам, проектам или идеям, которыми вы когда-то жили, но отложили.