Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 18 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Подходящий день для того, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли. Или потерять то, что когда-то нашли. В любом случае старайтесь не давать волю эмоциям.
Телец
Сегодня все будет хоть чуточку, но лучше, чем вы рассчитывали. Стоит воспользоваться этим обстоятельством и не слишком стесняться в расчетах.
Близнецы
Постарайтесь не вляпаться в неприятности, ибо сегодня есть что терять. Не давайте вещам и обстоятельствам ставить вас в безвыходное положение.
Рак
Сегодня над вами посмеются, и, чем более болезненно вы это воспримете, тем больше удовольствия доставите смеющемуся. Зачем же его так радовать?
Лев
Сегодня может произойти занятная ошибка - вас примут за кого-то другого. Так что не стоит особенно недоумевать, если совершенно незнакомый вам человек вдруг хлопнет вас по плечу и осведомится о здоровье вашей любимой таксы.
Дева
Сегодня общение с окружающими может стать для вас проблемой, причем немаленькой. Возможно, стоит и вовсе ни с кем не разговаривать.
Весы
Сегодня вы должны приоткрыть для себя завесу некоторой тайны. Сами ли вы это сделаете, или вас просто посвятят в нее насильственным образом - зависит от обстоятельств.
Скорпион
Сегодня никто ни в малейшей степени не усомнится, что вы самый-самый, во всех областях человеческой деятельности. Возможно, так оно и есть. По крайней мере получаться у вас сегодня все будет прекрасно.
Стрелец
Сегодня вам следует повнимательнее отнестись к мелочам, насколько бы глобальны ни были занимающие вас вопросы. Стоит упустить одну, и назавтра одним глобальным вопросом станет больше.
Козерог
Сегодня вы можете стать жертвой навязчивой идеи. Пытаться с ней бороться бесполезно, так что расслабьтесь. Вряд ли она будет уж очень дурна.
Водолей
Проведите этот день в стороне от каких-либо событий, насколько это будет возможно. Ваш выход будет чуть позже.
Рыбы
Сегодня можно, наконец, начать проект, который приходилось откладывать в течение долгого времени. Вы нынче будете наделены просто уникальным по своей остроте чувством меры, поэтому все, что будет сделано вами сегодня - будет сделано наилучшим образом.