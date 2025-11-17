Если вы один из этих знаков зодиака, ретроградный Меркурий вот-вот испытает ваше терпение

Возможности в отношениях и возвращение людей из прошлого могут испытывать ваше терпение, когда ретроградный Меркурий снова входит в Скорпиона, Телец. Если вы потеряли связь с друзьями за последние несколько лет, Меркурий может вернуть их в вашу жизнь. То же касается и романтических историй — вполне возможно появление бывшего партнера. Но это вовсе не значит, что отношения нужно возобновлять. Меркурий в Скорпионе призывает вас анализировать и смотреть на прошлое глазами детектива. Это время учиться на опыте. Закройте незавершённые истории, которые мешают вашему развитию, и вспомните, что делает вас уникальными.