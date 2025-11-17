Если вы один из этих знаков зодиака, ретроградный Меркурий вот-вот испытает ваше терпение
Если вы один из этих четырёх знаков, Меркурий в ретроградном движении, входящий в Скорпиона, испытывает ваше терпение. Однако когда 29 ноября Меркурий развернётся в прямое движение, вас ждет долгожданный прогресс и обновление.
Скорпион
Для вас, Скорпион, начинается мощное обновление: ретроградный Меркурий учит вас состраданию и пониманию в отношении других. Этот процесс может испытывать ваше терпение, но он покажет, как защищать свои границы. У вас также появится возможность пересмотреть проект или вернуться к беседе, которая раньше не дала результатов. Сейчас, обладая большей ясностью и устойчивостью, вы способны приносить больше гармонии в окружение — особенно благодаря аспекту Юпитера к Меркурию в вашем знаке.
Возможны задержки в общении или поездках — запастись терпением крайне важно. Помните: в итоге всё обязательно наладится. Меркурий также может вывести на поверхность ваши страхи и мотивацию, но, проработав всё, что сдерживает, вы сможете наметить планы на будущее, когда Меркурий станет директным.
25 ноября соединение Меркурия с Венерой в вашем знаке направит внимание на гармонию в отношениях, радость и оптимизм. Несмотря на сюрпризы ретроградности, вы можете чувствовать, что опережаете события на несколько шагов.
Телец
Возможности в отношениях и возвращение людей из прошлого могут испытывать ваше терпение, когда ретроградный Меркурий снова входит в Скорпиона, Телец. Если вы потеряли связь с друзьями за последние несколько лет, Меркурий может вернуть их в вашу жизнь. То же касается и романтических историй — вполне возможно появление бывшего партнера. Но это вовсе не значит, что отношения нужно возобновлять. Меркурий в Скорпионе призывает вас анализировать и смотреть на прошлое глазами детектива. Это время учиться на опыте. Закройте незавершённые истории, которые мешают вашему развитию, и вспомните, что делает вас уникальными.
Меркурий в Скорпионе может быть суровым сначала, но впереди вас ждут приятные моменты. Например, соединение Меркурия и Венеры поможет легче завершить прошлые сюжеты и посмотреть вперёд. Вас ждёт больше общения с друзьями или, если вы в отношениях, — качественное время с партнёром. Меркурий также поддержит ваши идеи и укрепит чувство самопринятия.
Лев
Исцеление внутренней травмы, возвращение уверенности и гармония в доме — главные темы этого ретроградного периода, Лев. Вам представится возможность столкнуться с вопросами дома и семьи, которых вы избегали. Пришло время для тех самых сложных разговоров — сейчас вы настроены на решения.
22 ноября соединение Меркурия и Венеры сместит фокус на комфорт дома: вы можете заняться декором, создавая уют. В это время также возрастает творческая энергия, а занятия искусством помогут переработать эмоциональное напряжение.
У вас будет сильное желание учиться: Меркурий сосредоточит внимание, и вы сможете погружаться в чтение и исследования. Этот импульс к обучению сохранится и в сезон Стрельца, начиная с 22 ноября.
Водолей
Карьерный рост или повышение популярности среди друзей станут главными темами, когда ретроградный Меркурий снова войдёт в Скорпиона, Водолей. Ваш ум и остроумие будут на высоте, позволяя справляться с трудными задачами, требующими постоянной умственной работы. Общение с людьми будет наполнять вас энергией. Если почувствуете переутомление — друзья окажут поддержку.
Вы также станете более внимательными и практичными в вопросах финансов. Сатурн поможет выстроить структуру — период идеально подходит для наведения порядка в денежной сфере. Одновременно появится желание замедлиться и восстанавливаться. Позитивный аспект Марса поможет понять: движение в спокойном темпе предотвращает ошибки. Хотя у вас будет много энергии для побед, Меркурий сделает вас более точными и аккуратными — и ваши усилия принесут награду, когда он развернётся в прямое движение.