Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 14 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вы слишком любите балансировать на лезвии бритвы. Сегодня в этом не будет ни малейшей необходимости, так что слезайте. День вообще обещает быть мирным и на события небогатым.
Телец
Сегодня практически все, что вас волновало до сих пор может быть пущено на самотек безо всякого ущерба для ваших интересов. Правда, не навсегда, лишь на день. Но отдохнуть-то вы успеете.
Близнецы
Сегодня над вами могут глупо и очень обидно подшутить. Не стоит впадать в ярость, от вас именно этого и ждут. Лучше сделайте вид, что вы ничего не заметили.
Рак
Вам доставляет удовольствие принятие на себя большой ответственности. Труды ваши хоть и будут тяжки, но принесут удовлетворение, ибо вам достанет сил довести их до конца.
Лев
Сегодня вам, возможно, придется объяснять тому, кто вам дорог, что он в чем-то глубоко заблуждается. Постарайтесь сохранять спокойствие - это неприятно, но не смертельно.
Дева
Сегодня на личную жизнь можете не рассчитывать. Ни на вечер, ни, тем более на дневное время лучше ничего не планировать, чтобы никто не обижался.
Весы
Сегодняшний день не слишком хорошо подходит для ведения переговоров и прочих деловых бесед, зато идеален для осуществления уже обговоренных задач. Чем и стоит заняться.
Скорпион
Сегодняшний день хорошо посвятить маленьким радостям жизни, не особенно напрягая мозги и мышцы. Как ни странно, именно такое времяпрепровождение позволит вам оставаться на том пике активности, на который вы недавно забрались.
Стрелец
Сегодня у вас может появиться склонность усложнять себе жизнь безо всякой на то причины. Нет ничего более изматывающего, нежели постоянное ощущение дискомфорта. Смотрите на вещи проще, у вас наверняка гораздо меньше оснований нервничать, чем вам кажется.
Козерог
Вы склонны искать себе оправдание, хотя вас никто ни в чем и не обвиняет. Будьте осторожны сегодня, ибо в своих поисках вы можете увлечься.
Водолей
Сегодняшний день может принести вам состояние беспокойства и неуверенности в себе. Вполне вероятно, что вы засомневаетесь, что поступаете правильно, хотя еще вчера были убеждены, что именно так и надо.
Рыбы
Сегодня вы подвергаетесь опасности быть пойманным наиболее занудливым из окружающих и подвергнутым обстоятельному развешиванию лапши по ушам. Постарайтесь не попадаться этому экземпляру на глаза, бог даст - пронесет.