Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 12 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы будете склонны к мистицизму. Можете попробовать вызывать духов - должно получиться.
Телец
Сегодня вам придется пойти на некоторые жертвы, зато в последствии ваши нынешние действия принесут весьма полезные плоды. Правда, придется подождать.
Близнецы
Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда - заняться физическим. Ну а если вам осточертело созидать - вряд ли кто-нибудь решится помешать вам начать разрушения.
Рак
Вы можете сколь угодно уважительно относиться к чужой точке зрения, но сегодня как раз лучше придерживаться собственного мнения и не уступать позиций.
Лев
Вы сегодня будете подобны динамо-машине, не в том смысле, что будете всех обманывать, а в связи с исключительной подвижностью. Причем не только физической - всякая вставшая на вашем пути задача будут разрешена мгновенно.
Дева
Сегодня вы будете способны превратить самые тривиальные слова в изысканный сонет. Если вам удастся еще и слушателя найти соответствующего - проблема "где и с кем провести субботний вечер" будет решена. Возможно, навсегда.
Весы
Сегодня вы, возможно, почувствуете себя рабом ваших планов, которые составляются с учетом одной лишь необходимости, а отнюдь не желаний. Напрасно мучаетесь, вам никто не мешает внести в свое расписание соответствующие изменения.
Скорпион
Срочно прислушайтесь к требованиям собственного организма, его не стоит обижать перманентным невниманием. Сегодня он может и отомстить.
Стрелец
Сегодня велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах. Это может повлечь самые разнообразные, в том числе и не совсем приятные последствия.
Козерог
Сегодня вы будете спокойны, как дохлый лев, чем вызовете восхищение наблюдателей, ибо вокруг такое происходит! Спокойствие, правда, наверняка будет показное, но кто об этом знает?
Водолей
Народная мудрость, гласящая, что тот, кто едет тише будет значительно дальше, более чем оправдана. Если хотите добиться своего сегодня, действуйте тихою сапою, а ни в коем случае не нахрапом.
Рыбы
Сплетни - это же такая прелесть. Надо быть уж совсем бессовестным лицемером, чтобы заявлять, что вас, дескать, они вовсе не интересуют. Сегодня у вас есть шанс насплетничаться вволю, на несколько лет вперед.