Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 11 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам, возможно, придется быть весьма внимательным к оттенкам интонаций как голосов окружающих, так и своего собственного. Они будут значить слишком многое, чтобы их игнорировать.
Телец
Сегодня все целиком и полностью будет зависеть от вашего желания. Желания же ваши могут оказаться какими угодно, но только не легкомысленными. Будьте смелее, если вы и наломаете дров нынче, то только в прямом, а отнюдь не в переносном смысле.
Близнецы
Сегодня у вас будет достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием достигнутого. Тщательно отшлифованный результат вашего труда будет оценен куда выше, чем нечто, сляпанное на скорую руку.
Рак
Блеск вашего ума сегодня может остаться незамеченным. Чем больше сил вы будете тратить на то, чтобы привлечь к себе внимание, тем меньший эффект за сим воспоследует. Стоит ли мучаться?
Лев
Сегодня вы вновь обретете несколько ослабшую в последнее время уверенность в себе. Ситуация начнет меняться, причем , как ни странно, в лучшую сторону.
Дева
Сегодня вас может посетить вдохновение. Будьте готовы к визиту, ибо широко известно, что оно любит появляться в самый неожиданный, а иногда и неудобный момент.
Весы
Знайте меру. Если не справляетесь с этой задачей сами, стоит прибегнуть к посторонней помощи. Любые излишества, допущенные сегодня, отольются вам в весьма неприятной форме.
Скорпион
Сегодня вас может одолеть нерешительность. Весьма раздражающее качество, но сейчас оно будет вашим союзником. Раз вы не можете на что-то решиться, значит тому есть причины, и стоит все еще раз хорошенько обдумать.
Стрелец
Далеко не все можно восстановить. Вспомните об этом, прежде чем бить в сердцах об пол старинную вазу, желая доказать свою правоту домашним. Потеряете и вазу, и их уважение.
Козерог
Ешьте, пейте, веселитесь! Не вздумайте трудиться - этот день создан для отдыха. Вы его заслужили.
Водолей
Единственное, что будет омрачать сегодняшний день - это привычка к минимальному, но комфорту. Вам даже присесть удобно некогда будет. А в остальном - все прекрасно.
Рыбы
Сегодня вам суждено быть одним из двух - либо победителем, либо побежденным. Сторонним наблюдателем быть не получится.