Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 10 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вас будет неудержимо привлекать все, что имеет правильную геометрическую форму. Стоит особо опасаться тетраэдров, у них углы самые острые.
Телец
Сегодня все вокруг вас будет музыкой, просто не день, а песня. Так, в упоении, вы и доберетесь до вечера.
Близнецы
Сегодняшний день стоит провести максимально продуктивно, использовав до последней минуты. Вы сможете завершить все дела, за которые возьметесь, так что не ловите ворон - это непозволительная роскошь.
Рак
Сегодня у вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Так и есть, вы тратите впустую непозволительно много энергии. Надо бы сбавить темп.
Лев
Хватит держать объект своей привязанности в неведении относительно вашего к нему отношения. Если же вы уже успели открыть ему глаза на то обстоятельство, что он вам небезразличен, скажите это еще разок - и вам нетрудно, и ему приятно.
Дева
Сегодня у вас будет реальный шанс сделать мир прекраснее. Правда, не очень понятно, в чем он будет заключаться, но, надо думать, вы и сами догадаетесь.
Весы
Сегодня вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов. Вы получите желаемое, если ни разу не засомневаетесь в необходимости его получить.
Скорпион
Сегодня вам лучше ограничить время общения с кем бы то ни было до минимума. Особенно это касается родственников. В противном случае, велика вероятность, что вы с ними перессоритесь.
Стрелец
Нечто, что кажется вам препятствием, возможно послано небом в целях облегчения вашей участи. Спрашивается, что бы это могло быть?
Козерог
Помилосердствуйте, вы же не совсем всемогущи, у вас все-таки есть какие-то пределы возможностей. Не надо взваливать на свои плечи совсем всю работу. Позвольте присоединиться к ней еще кому-нибудь.
Водолей
Сегодня в результате необдуманного действия или просто допущенной вами ошибки, произойдет событие, которое приведет к весьма занятным последствиям. Не пытайтесь его предотвратить, тем самым вы лишите себя приятного приключения.
Рыбы
Сегодня вас может посетить чувство, сильно смахивающее на зависть. Если кого-то рядом с вами посетит неожиданная удача, постарайтесь не обращать на это внимания, коли не можете искренне порадоваться за человека.