Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 9 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня у вас будет возможность отдохнуть, но досуг стоит тщательно спланировать. В противном случае вы не получите от него ни малейшего удовольствия.
Телец
Возможно ваш союз с кем-то перестал быть производительным. Пора дать ему распасться и поискать более конструктивных связей. Чем скорее вы примете решение об этом, тем лучше.
Близнецы
Поговорите с кем нибудь о том, что вас беспокоит. Возможно, вы получите неожиданную помощь или, по крайней мере, небесполезный совет.
Рак
Сегодня вас ждет некоторое событие, которое может показаться случайностью. Но это далеко не так. Просто вы не заметили его предпосылок.
Лев
Сегодняшний день идеален для восстановления давно утерянных связей. Велика вероятность встретить очень старых знакомых.
Дева
Сегодня вы будете склонны делать из мухи слона. Это неразумно по двум причинам: во-первых, все не так уж и плохо, а во-вторых, слоны в наших широтах очень мерзнут, это жестоко по отношению к бедному животному.
Весы
Сегодня будут процветать дружеские отношения. Если вы в ссоре с кем-то, то нынче вам нетрудно будет помириться. Возможно, вы не только вернете старых, но и приобретете новых друзей.
Скорпион
Сегодня вы будете пребывать в крайнем волнении, неважно, будут ли в наличии достаточные основания для этого. Велик риск перессориться со всеми, кто попадется под руку.
Стрелец
Сегодня вы имеете все шансы попасть в деловую или юридическую лужу. Задавайте как можно больше вопросов - невыясненная деталь может сослужить нехорошую службу.
Козерог
Сегодня любой пустяк сможет наделать много шуму. Выходя из дому постарайтесь проследить, все ли в порядке - забытая мелочь будет стоить вам целого дня нервотрепки.
Водолей
Будьте внимательны на работе, иначе придется вам топором вырубать то, что написано пером. А орудование столь тяжелыми инструментами может нанести серьезный урон сложившемуся хрупкому равновесию.
Рыбы
Сегодня вам будет сопутствовать удача, особенно явно вы будете ощущать ее проявление во вроде бы малозначимых, но приятных мелочах. Своим энтузиазмом вы способны будете заразить довольно большое число людей, если же вам удастся заодно и направить их усилия в одно конкретное русло, вы сделаете большое дело.